Sábado, 1 de Agosto 2026
Policiales

Detenida en Chilecito por emitir cheques sin fondos: una ola de fraudes afecta a comerciantes

Se detuvo a una mujer en el barrio Paimán de Chilecito durante un operativo por presunto libramiento de cheques sin fondos. Las investigaciones siguen avanzando y buscan desincentivar el delito en la comunidad.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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En un operativo realizado en el barrio Paimán, personal de la Dirección General de Investigaciones detuvo a una mujer mayor de edad y secuestró elementos relevantes para una causa en curso. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado de Instrucción N.º 2 y se enmarca en una investigación sobre el presunto libramiento de cheques con conocimiento de su imposibilidad legal de pago.

Durante la operación, se confiscó un teléfono celular que será sometido a peritajes para obtener información que avance en la causa. Esta acción es parte de la lucha constante de las autoridades contra el delito en la región, destacando la importancia de las investigaciones previas que permiten llevar a cabo estos procedimientos.

Desde la dependencia policial se indicó que las actuaciones siguen bajo la supervisión de la autoridad judicial. Estas intervenciones buscan no solo aclarar los hechos, sino también disuadir la actividad delictiva, resaltando la colaboración entre las fuerzas de seguridad y el sistema judicial.

Etiquetas: la rioja chilecito investigaciones operativo policial delito justicia
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