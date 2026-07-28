Accidente en Cochangasta: un hombre herido tras colisión entre moto y auto

Un choque entre una motocicleta y un automóvil en Cochangasta dejó al motociclista con traumatismos. Autoridades refuerzan campañas de seguridad vial ante el incremento de accidentes.

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Anoche, a las 22.40 horas, ocurrió un siniestro vial en la intersección de San Antonio y Las Piedras, en el barrio Cochangasta, de la Capital. El accidente involucró a una motocicleta Appia 150 cc, conducida por Marcos Montiveros, y un automóvil Fiat Palio, manejado por Darío Sebastián Moreno. Las causas de la colisión aún están siendo investigadas.

Como resultado del impacto, Montiveros sufrió traumatismos en sus miembros inferiores. En el lugar, trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios Ciudad de La Rioja, quienes le brindaron asistencia inicial y contención. Posteriormente, profesionales médicos de una unidad del DEM 107 evaluaron al motociclista y determinaron que no era necesario su traslado a un hospital.

Este incidente ha generado inquietud en la comunidad, que ha manifestado su preocupación por el aumento de siniestros viales. Las autoridades locales, incluido el gobernador, han hecho un llamado a los conductores para que extremen precauciones en zonas de alto tráfico. Además, se están implementando campañas de seguridad vial con el objetivo de reducir la siniestralidad y promover comportamientos responsables al volante.