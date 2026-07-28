Martes, 28 de Julio 2026
La Rioja

Incendio en Chilecito avanza sin control y afecta las labores de los brigadistas

Un incendio forestal en Chilecito ha devastado 890 hectáreas y sigue activo, dificultado por ráfagas de hasta 80 km/h. Más de 60 brigadistas trabajan en condiciones adversas para contener las llamas. Las autoridades recomiendan a los vecinos permanecer en sus hogares.

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Incendio en Chilecito avanza sin control y afecta las labores de los brigadistas
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Un incendio forestal en las sierras de Guanchín, en el departamento Chilecito, ha devastado aproximadamente 890 hectáreas y sigue activo. Las intensas ráfagas de viento, que alcanzan hasta 80 kilómetros por hora, complican las labores de extinción, dificultando el acceso a las brigadas que trabajan en la zona.

El fuego se originó cerca del paraje La Yareta, próximo a la Ruta Nacional 40, y se ha propagado a más de 2.800 metros sobre el nivel del mar. La columna de humo ha llegado a la zona urbana de Chilecito, donde las autoridades han recomendado a los vecinos permanecer en sus hogares y usar barbijo si deben salir.

El municipio de Chilecito informó que, aunque el incendio ha sido perimetrado, aún no se ha logrado controlarlo. El Comité Operativo se ha reunido para evaluar la situación y planear las próximas acciones. El pronóstico meteorológico no es alentador, ya que se mantiene la alerta por vientos fuertes que podrían generar nuevos focos de incendio.

El operativo cuenta con más de 60 brigadistas de diversas localidades, incluyendo Chepes y Chamical, así como personal de organismos provinciales y municipales. La situación sigue siendo crítica y se espera que las condiciones climáticas sigan complicando las tareas de extinción.

Etiquetas: la rioja chilecito incendio forestal brigadistas ruta nacional 40 condiciones meteorológicas
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