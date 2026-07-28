Efemérides del 28 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 28 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 28 de julio de 2026

1821 – El ejército independentista americano liderados por Nicolás Arriola ingresan a la amazonia occidental para iniciar la campaña de liberación de la Comandancia General de Maynas dentro del proceso de la Independencia del Perú.

– El ejército independentista americano liderados por Nicolás Arriola ingresan a la amazonia occidental para iniciar la campaña de liberación de la Comandancia General de Maynas dentro del proceso de la Independencia del Perú. 1821 – en Lima (Perú), el general argentino José de San Martín proclama la Independencia del Perú.

– en Lima (Perú), el general argentino José de San Martín proclama la Independencia del Perú. 1849 – en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay.

– en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay. 1865 – llegada de los primeros colonos galeses a las costas de Puerto Madryn (provincia del Chubut), marcando el inicio formal de la colonización galesa en Argentina. Y el primer poblamiento no originario al sur del Río Negro exitoso, tras 300 años de intentos fallidos.

– llegada de los primeros colonos galeses a las costas de Puerto Madryn (provincia del Chubut), marcando el inicio formal de la colonización galesa en Argentina. Y el primer poblamiento no originario al sur del Río Negro exitoso, tras 300 años de intentos fallidos. 1886 – se crea, por ley bonaerense N.º 1827, el Partido de Adolfo Alsina en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.

– se crea, por ley bonaerense N.º 1827, el Partido de Adolfo Alsina en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina. 1904 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Ferro Carril Oeste.

– en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Ferro Carril Oeste. 1957 – en Argentina se celebran elecciones de convencionales ―con el Partido Peronista prohibido―: votos en blanco: 2,12 millones; UCR: 2,11 millones; UCR Intransigente: 1,85 millones.

– en Argentina se celebran elecciones de convencionales ―con el Partido Peronista prohibido―: votos en blanco: 2,12 millones; UCR: 2,11 millones; UCR Intransigente: 1,85 millones. 1960 – Participación de la Fuerza Aérea Argentina en un conflicto extra continental. Participa en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se realizan misiones de transporte aéreo; de reconocimiento, exploración, búsqueda y rescate, abastecimiento, traslado de autoridades de la ONU y tropas, evacuación sanitaria y apoyo humanitario.

– Participación de la Fuerza Aérea Argentina en un conflicto extra continental. Participa en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se realizan misiones de transporte aéreo; de reconocimiento, exploración, búsqueda y rescate, abastecimiento, traslado de autoridades de la ONU y tropas, evacuación sanitaria y apoyo humanitario. 2002 – Facundo Kruspzky, futbolista argentino.

– Facundo Kruspzky, futbolista argentino. 2022 – en Argentina, es designado Sergio Massa como "Superministro" de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.

💡 ¿Sabías que...? El 28 de julio de 1976, un devastador terremoto de magnitud 7.5 sacudió la ciudad de Tangshan en China, causando la muerte de aproximadamente 242,000 personas. Este desastre natural es uno de los más mortales de la historia moderna y dejó a la ciudad casi completamente destruida. A pesar de la magnitud de la tragedia, la reconstrucción de Tangshan se llevó a cabo rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.

En el mundo: 28 de julio de 2026