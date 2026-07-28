Efemérides del 28 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 28 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 28 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 28 de julio de 2026
- 1821 – El ejército independentista americano liderados por Nicolás Arriola ingresan a la amazonia occidental para iniciar la campaña de liberación de la Comandancia General de Maynas dentro del proceso de la Independencia del Perú.
- 1821 – en Lima (Perú), el general argentino José de San Martín proclama la Independencia del Perú.
- 1849 – en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay.
- 1865 – llegada de los primeros colonos galeses a las costas de Puerto Madryn (provincia del Chubut), marcando el inicio formal de la colonización galesa en Argentina. Y el primer poblamiento no originario al sur del Río Negro exitoso, tras 300 años de intentos fallidos.
- 1886 – se crea, por ley bonaerense N.º 1827, el Partido de Adolfo Alsina en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
- 1904 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Ferro Carril Oeste.
- 1957 – en Argentina se celebran elecciones de convencionales ―con el Partido Peronista prohibido―: votos en blanco: 2,12 millones; UCR: 2,11 millones; UCR Intransigente: 1,85 millones.
- 1960 – Participación de la Fuerza Aérea Argentina en un conflicto extra continental. Participa en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se realizan misiones de transporte aéreo; de reconocimiento, exploración, búsqueda y rescate, abastecimiento, traslado de autoridades de la ONU y tropas, evacuación sanitaria y apoyo humanitario.
- 2002 – Facundo Kruspzky, futbolista argentino.
- 2022 – en Argentina, es designado Sergio Massa como "Superministro" de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.
El 28 de julio de 1976, un devastador terremoto de magnitud 7.5 sacudió la ciudad de Tangshan en China, causando la muerte de aproximadamente 242,000 personas. Este desastre natural es uno de los más mortales de la historia moderna y dejó a la ciudad casi completamente destruida. A pesar de la magnitud de la tragedia, la reconstrucción de Tangshan se llevó a cabo rápidamente, convirtiéndose en un símbolo de resiliencia.
En el mundo: 28 de julio de 2026
- 612 – en la actual Corea, 10 000 soldados del antiguo reino Goguryeo vencen a 305 000 soldados invasores del Imperio chino en la batalla de Salsu. El general coreano Eulji Mundeok hace romper una represa del río Salsu y mata así a 302 700 soldados chinos. Esta batalla es considerada como el más letal de todos los combates clásicos —solo superado por las batallas de la Primera Guerra Mundial (1914-1918)—.
- 1330 – en Kyustendil (en el extremo oeste de Bulgaria), el ejército serbio vence al ejército búlgaro en la batalla de Velbazhd.
- 1364 – las tropas de la República de Pisa y la República de Florencia se enfrentan en la batalla de Cascina.
- 1369 – se produce el Sitio de Algeciras, con el cual rey Muhammed V del Reino de Granada con el objetivo de recuperar la ciudad de Al-Yazirat Al-Hadra (Algeciras), al Reino de Castilla.
- 1488 – se produce la batalla de Saint-Aubin-du-Cormier donde las tropas del rey de Francia derrotan a las del duque de Bretaña Francisco II y sus aliados.
- 1508 – en Roma (Italia), una bula del papa Julio II concede a los Reyes de España el patronato sobre las iglesias de América.
- 1540 – Thomas Cromwell es ejecutado por orden de Enrique VIII de Inglaterra bajo los cargos de traición. Enrique se casa con su quinta mujer, Catherine Howard ese mismo día.
- 1571 – en Filipinas, los españoles fundan La Laguna.
- 1590 – en el Virreinato del Perú, el gobernador de Santa Cruz, Lorenzo Suárez de Figueroa, nombra a Gonzalo Solíz de Holguín su teniente general, y justicia mayor de la gobernación. Este cooperó con Suárez en la traslación de San Lorenzo a Cotoca, en 1591 y posteriormente a la Punta de San Bartolomé (actual Santa Cruz) en 1595.
- 1748 – en Oporto (Portugal) se abre al culto la Iglesia de los Clérigos sin estar completamente acabada.
- 1778 – Constitución de la provincia de Cantabria en la Casa de Juntas de Puente San Miguel.
- 1794 – en París (Francia), Maximilien Robespierre y Louis Antoine de Saint-Just son ejecutados por la guillotina en París.
- 1809 – sir Arthur Wellesley, primer duque de Wellington derrota a uno de los ejércitos del rey José I Bonaparte en la batalla de Talavera.
- 1821 – en Lima (Perú), el general argentino José de San Martín proclama la Independencia del Perú.
- 1823 – en Bogotá (Colombia), se funda el Museo Nacional de Colombia y la Escuela de Minas.
- 1849 – en la ciudad argentina de Concepción del Uruguay, el general Justo José de Urquiza funda el Colegio del Uruguay.
- 1865 – llegada de los primeros colonos galeses a las costas de Puerto Madryn (provincia del Chubut), marcando el inicio formal de la colonización galesa en Argentina. Y el primer poblamiento no originario al sur del Río Negro exitoso, tras 300 años de intentos fallidos.
- 1868 – contraen matrimonio el futuro rey Federico VIII de Dinamarca y la princesa Luisa de Suecia.
- 1886 – se crea, por ley bonaerense N.º 1827, el Partido de Adolfo Alsina en la Provincia de Buenos Aires, República Argentina.
- 1901 – se produce la batalla de San Cristóbal en el marco de la invasión a Venezuela contra Cipriano Castro dirigida por el general Carlos Rangel Garbiras con el apoyo del gobierno conservador colombiano.
- 1904 – en Buenos Aires (Argentina) se funda el Club Ferro Carril Oeste.
- 1914 – el Imperio austrohúngaro declara la guerra al reino de Serbia, dando inicio a la Primera Guerra Mundial.
- 1927 – en Perú se funda el club Sport Boys Association.
- 1933 – se restablecen las relaciones diplomáticas entre España y la Unión Soviética.
- 1936 – En el contexto de la guerra civil española, milicianos republicanos asaltan el Palacio Episcopal y la Catedral de Cuenca (España), donde profanan sus reliquias y queman el cuerpo incorrupto de San Julián.
- 1943 – en Alemania ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial― los británicos bombardean la población civil de la ciudad de Hamburgo (Operación Gomorra). Estos bombardeos causan 42 000 muertos (hombres, mujeres y niños).
- 1945 – Segunda Guerra Mundial: se produce el bombardeo de Kure donde la aviación naval estadounidense (con el apoyo de aviones de la British Pacific Fleet) culminó con la destrucción de los pocos remanentes de la Flota Imperial Japonesa.
- 1945 – en Lima (Perú), José Luis Bustamante y Rivero asume el cargo de presidente.
- 1950 – en Lima (Perú), Manuel A. Odría asume el cargo de presidente.
- 1950 – cerca de la aldea de Nogun-Ri, a 160 km al sureste de Seúl (Corea del Sur), sucede el tercer día de la Masacre de No Gun Ri: soldados estadounidenses asesinan a lo largo de tres días a unos 300 refugiados surcoreanos, en su mayoría mujeres y niños.
- 1955 – en Tours (Francia), la Union Mundial pro Interlingua se funda con el primer congreso del idioma interlingua.
- 1956 – Manuel Prado Ugarteche asume por segunda vez el cargo de presidente del Perú de manera no consecutiva.
- 1957 – en México, un terremoto de magnitud 7,9 en la escala de magnitud de momento (intensidad IX) y con epicentro cerca de Acapulco, causa grandes daños en la Ciudad de México ―entre otros la caída del Ángel de la Independencia―.
- 1957 – en Santiago de Chile se crea el Partido Demócrata Cristiano de Chile.
- 1957 – en Argentina se celebran elecciones de convencionales ―con el Partido Peronista prohibido―: votos en blanco: 2,12 millones; UCR: 2,11 millones; UCR Intransigente: 1,85 millones.
- 1960 – Participación de la Fuerza Aérea Argentina en un conflicto extra continental. Participa en la Misión de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo. Se realizan misiones de transporte aéreo; de reconocimiento, exploración, búsqueda y rescate, abastecimiento, traslado de autoridades de la ONU y tropas, evacuación sanitaria y apoyo humanitario.
- 1963 – en Lima (Perú), Fernando Belaúnde Terry asume el cargo de presidente.
- 1965 – el presidente Lyndon B. Johnson ―en el marco de la guerra de Vietnam― anuncia que incrementará el número de soldados en Vietnam del Sur, de 75 000 a 125 000.
- 1966 – en proximidades de Llanquera, en Oruro (Bolivia) se estrella un avión espía estadounidense Lockheed U-2. Se supone que el piloto estaba muerto cuando cayó el avión. El Gobierno de Estados Unidos afirma que el avión espía Lockheed U-2 fue derribado sobre Cuba.
- 1976 – en China sucede el terremoto de Tangshan, que deja 242 000 muertos (según cifras oficiales), aunque pueden haber sido muchos más. Es el segundo más mortífero de la historia: el primero fue en 1556 en Shanxi (China), con más de 830 000 muertos.
- 1980 – en Lima (Perú), Fernando Belaúnde Terry asume por segunda vez el cargo de presidente de manera no consecutiva.
- 1985 – en Lima (Perú), Alan García Pérez asume por primera vez el cargo de presidente.
- 1989 – en el Reino de España, El Dioni (Dionisio Rodríguez Martín) roba un furgón con 320 millones de pesetas.
- 1990 – en Lima (Perú), Alberto Fujimori asume por primera vez el cargo de presidente.
- 1991 – el ciclista español Miguel Induráin gana su primer Tour de Francia.
- 1993 – en el estado Quintana Roo (México) se crea el municipio de Solidaridad, después de la aprobación del Congreso del Estado.
- 1993 – Andorra es admitida en las Naciones Unidas.
- 1995 – en Lima (Perú), Alberto Fujimori asume por segunda vez el cargo de presidente.
- 1996 – se abre la transmisión del canal alemán Junior
- 1997 – se abre la transmisión del canal alemán Junior en Israel
- 2000 – en Lima (Perú), Alberto Fujimori asume por tercera vez el cargo de presidente a pesar de una revuelta que se produjo en la capital, llamada la Marcha de los Cuatro Suyos, que causó grandes destrozos, seis muertos y cientos de heridos.
- 2001 – en Lima (Perú), Alejandro Toledo asume el cargo de presidente.
- 2005 – presentación en público del avión Honda HA-420 HondaJet.
- 2005 – el IRA Provisional anuncia un cese al fuego definitivo.
- 2006 – en Lima (Perú), Alan García Pérez asume por segunda vez el cargo de presidente.
- 2011 – en Lima (Perú), Ollanta Humala asume el cargo de presidente.
- 2016 – en Lima (Perú), Pedro Pablo Kuczynski asume el cargo de presidente.
- 2019 – el ciclista Egan Bernal gana su primer Tour de Francia, convirtiéndose en el primer ciclista colombiano y latinoamericano en conseguirlo.
- 2021 – en Lima (Perú), asume como presidente del Perú Pedro Castillo.
- 2022 – en Argentina, es designado Sergio Massa como "Superministro" de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca.
- 2024 – en Venezuela se celebran las elecciones presidenciales para el mandato 2025-2031.