Efemérides del 19 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 19 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 19 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 19 de julio de 2026

1900 – en Francia, se inaugura la primera línea del metropolitano de París.

– en Francia, se inaugura la primera línea del metropolitano de París. 1924 – en la colonia aborigen Napalpí, a 120 km de la ciudad de Resistencia (capital de la provincia de Chaco, Argentina) un grupo de criminales entre estancieros y 130 policías asesinan a varios cientos de personas, en su mayoría aborígenes tobas y mocovíes (Masacre de Napalpí).

– en la colonia aborigen Napalpí, a 120 km de la ciudad de Resistencia (capital de la provincia de Chaco, Argentina) un grupo de criminales entre estancieros y 130 policías asesinan a varios cientos de personas, en su mayoría aborígenes tobas y mocovíes (Masacre de Napalpí). 1955 – Silvia Pérez, actriz argentina.

– Silvia Pérez, actriz argentina. 1959 – Juan José Campanella, cineasta argentino.

– Juan José Campanella, cineasta argentino. 1961 – En Argentina, en la localidad de Pardo, cerca del límite entre los partidos bonaerenses de Azul y Las Flores se precipita a tierra el vuelo AR644 de Aerolíneas Argentinas prestado por un DC-6, vuelo iniciado en el aeropuerto de Ezeiza y con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, falleciendo las 67 personas que se encontraban a bordo entre pasajeros y tripulación.

– En Argentina, en la localidad de Pardo, cerca del límite entre los partidos bonaerenses de Azul y Las Flores se precipita a tierra el vuelo AR644 de Aerolíneas Argentinas prestado por un DC-6, vuelo iniciado en el aeropuerto de Ezeiza y con destino a la ciudad de Comodoro Rivadavia, falleciendo las 67 personas que se encontraban a bordo entre pasajeros y tripulación. 1974 – Noel Schajris, cantante argentino.

– Noel Schajris, cantante argentino. 1978 – Dolores Fonzi, actriz argentina.

– Dolores Fonzi, actriz argentina. 1983 – Sabrina Garciarena, actriz y modelo argentina.

– Sabrina Garciarena, actriz y modelo argentina. 1999 – Juan Manuel Cruz, futbolista argentino.

– Juan Manuel Cruz, futbolista argentino. 2000 – Tomás Gómez Colloca, baloncestista argentino.

💡 ¿Sabías que...? El 19 de julio de 1848, se celebró la primera convención sobre los derechos de las mujeres en Seneca Falls, Nueva York, lo que marcó el inicio del movimiento por los derechos de la mujer en Estados Unidos. Este evento histórico fue crucial para la lucha por la igualdad de género y sentó las bases para futuras reformas sociales. La convención produjó la Declaración de Sentimientos, un documento que exigía igualdad de derechos para las mujeres.

En el mundo: 19 de julio de 2026