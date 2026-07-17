Efemérides del 17 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 17 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 17 de julio de 2026
- 1899 – llega a Buenos Aires (Argentina) el biólogo alemán Christofredo Jakob. En el laboratorio especialmente construido creará la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana donde formará a más de 4000 investigadores. Desde 1982 se conmemora como Día del Investigador Neurocientífico en ese país (Resol. 7/1982 del Centro de Investigaciones Neurobiológicas, Ministerio de Salud).
- 1948 – en Argentina, el piloto Edmundo Osvaldo Weiss realiza el primer vuelo del prototipo I.Ae. 30 Ñancú (‘águila pequeña’ en lengua mapuche), cazabombardero nocturno diseñado por el ingeniero Césare Pallavicino y construido en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.
- 1974 – Claudio "Piojo" López, futbolista argentino.
- 1980 – José Sand, futbolista argentino.
- 1983 – Marcos Chino Maidana, boxeador argentino, campeón mundial superligero y wélter.
- 1993 – en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadounidense Guns N' Roses, se presenta por última vez con la formación semiclásica (conformada por Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 espectadores.
- 1993 – Daniel Nefa, piloto de automovilismo argentino.
- 1994 – Lucas Guzmán, taekwondista argentino.
- 2008 – en Argentina, la votación por una polémica ley de retenciones termina en empate 36 a 36 en la Cámara de Senadores. Julio Cobos (vicepresidente de la Nación) vota en contra del Gobierno al que representa.
- 2023 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en una jornada histórica la policía comenzó a utilizar las pistolas táser luego de diversos conflictos políticos.
El 17 de julio de 1975, tuvo lugar el famoso encuentro entre el astronauta estadounidense Thomas Stafford y el cosmonauta soviético Aleksei Alexeyevich Kornienko a bordo de la nave espacial Apollo-Soyuz. Este evento marcó la primera misión internacional en el espacio y simbolizó un paso hacia la cooperación entre las superpotencias durante la Guerra Fría. La misión duró nueve días y ayudó a establecer normas para futuras colaboraciones espaciales.
En el mundo: 17 de julio de 2026
- 180 – veinte habitantes de Escilio (Scillium, una ciudad no identificada en el norte de África), son ejecutados por su condición de cristianos.
- 1048 – en Roma, Dámaso II es elegido papa.
- 1099 – en el actual Estado de Israel —en el marco de la Primera Cruzada— tercer día de masacre contra la población musulmana en Jerusalén (conquistada dos días antes por los europeos).
- 1203 – la Cuarta cruzada captura Constantinopla. El emperador bizantino Alejo III Ángelo abandona la capital para exiliarse.
- 1402 – Zhu Di, conocido comúnmente como Yongle, asume el trono de la Dinastía Ming.
- 1429 – Carlos VII de Francia es coronado como rey de Francia en la Catedral de Reims después de la exitosa campaña de Juana de Arco en la guerra de los Cien Años.
- 1453 – Batalla de Castillon, última batalla de la guerra de los Cien Años, en la que las tropas francesas bajo el mando de Jean Bureau derrotan las tropas del conde de Shrewsbury, que muere tras la batalla en Gascuña.
- 1512 – en España, las tropas castellanas al mando de Fadrique Álvarez de Toledo y Enríquez, inician la invasión del Reino de Navarra.
- 1520 – 59 km al noreste de la Ciudad de México, el conquistador español Hernán Cortés con sus aliados tlaxcaltecas derrotan a los aztecas en la batalla de Otumba.
- 1762 – en Rusia, Catalina II se convierte en zarina tras el asesinato de Pedro III.
- 1771 – en las Cataratas Sangrientas, 15 km antes de la desembocadura del río Coppermine en el mar Ártico (en Canadá), el jefe chipewyan Matonabbee, que viajaba como guía del explorador británico Samuel Hearne (1745‑1792) en su reconocimiento de Canadá, masacra a un grupo de la etnia inuit.
- 1789 – el rey Luis XVI visita París y acepta la bandera tricolor.
- 1791 – miembros de la Guardia Nacional bajo el mando del marqués de La Fayette abren fuego sobre una multitud radical jacobina en el Campo de Marte de París durante la Revolución francesa, matando 50 personas.
- 1793 – en Francia, Charlotte Corday es guillotinada por matar a Jean-Paul Marat en el baño.
- 1817 – en Venezuela, Segunda Batalla de Angostura guerra de Independencia de Venezuela.
- 1821 – el Reino de España cede el territorio de la Florida a Estados Unidos.,
- 1823 – en Perú, el jefe militar supremo Antonio José de Sucre entrega la presidencia a José Bernardo de Tagle.
- 1861 – se promulgó la ley de suspensión de pagos de 1861 de México
- 1899 – llega a Buenos Aires (Argentina) el biólogo alemán Christofredo Jakob. En el laboratorio especialmente construido creará la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana donde formará a más de 4000 investigadores. Desde 1982 se conmemora como Día del Investigador Neurocientífico en ese país (Resol. 7/1982 del Centro de Investigaciones Neurobiológicas, Ministerio de Salud).
- 1906 – en Filipinas, el presidente Macario Sacay y de León es capturado por tropas estadounidenses.
- 1917 – el rey Jorge V proclama la ley por la cual la línea descendiente de la familia Real británica llevará el apellido Windsor.
- 1918 – en Ekaterimburgo (Rusia), el zar Nicolás II y su familia son ejecutados por orden del Partido Bolchevique.
- 1918 – el RMS Carpathia, el barco que rescató 705 supervivientes del Titanic, es hundido en Irlanda por un submarino alemán, matando a cinco personas.
- 1928 – el general Álvaro Obregón contrarrevolucionario mexicano, es asesinado mientras asistía a una comida que festejaba su reelección a la presidencia de la república.
- 1936 – en España se inicia una sublevación militar dirigida contra el gobierno de la Segunda República. Al fracasar comienza la guerra civil española.
- 1942 – en España se promulga la Ley Constitutiva de las Cortes.
- 1944 – en Coutances, cerca de Saint-Lô (Francia) ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, pilotos estadounidenses lanzan por primera vez bombas de napalm desde un avión P‑38 sobre unos depósitos de gasolina.
- 1945 – en Japón ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945)―, el ejército estadounidense realiza el bombardeo aéreo más grande a la ciudad de Numazu, en Japón.
- 1945 – los líderes aliados Winston Churchill, Harry S. Truman y Iósif Stalin, se encuentran en la ciudad de Potsdam para decidir el futuro de la derrotada Alemania.
- 1948 – en Argentina, el piloto Edmundo Osvaldo Weiss realiza el primer vuelo del prototipo I.Ae. 30 Ñancú (‘águila pequeña’ en lengua mapuche), cazabombardero nocturno diseñado por el ingeniero Césare Pallavicino y construido en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.
- 1948 – en Corea del Sur se promulga la Constitución.
- 1955 – en Anaheim (California) se inaugura Disneyland.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Pisonia, de 255 kilotones.
- 1966 – en Japón se emite por primera vez la aclamada serie de televisión Ultraman creado por Eiji Tsuburaya, sería el comienzo de una de las más grandes franquicias de superhéroes a nivel mundial.
- 1968 – revolución en Irak cuando Abd ar-Rahman Arif es derrocado por el Partido Baaz para instalar en el gobierno Ahmed Hassan al-Bakr.
- 1975 – un Apolo estadounidense se acopla a una cápsula soviética Soyuz convirtiéndose en la primera unión de naves espaciales de las dos naciones. Se puso fin a la carrera espacial.
- 1976 – Timor Oriental es anexionada como 27.ª provincia de Indonesia.
- 1976 – se inauguran los Juegos Olímpicos de Montreal donde 25 naciones africanas boicotean al equipo de Nueva Zelanda.
- 1979 – en Nicaragua ―en el marco de la Revolución sandinista―, el presidente Anastasio Somoza Debayle huye del país hacia Miami (Estados Unidos).
- 1980 – en Japón, Zenkō Suzuki es nombrado primer ministro.
- 1980 – en Bolivia, el general Luis García Meza Tejada lidera uno de los más sangrientos golpes de Estado de la historia de ese país.
- 1989 – primer vuelo del bombardero B-2 Spirit.
- 1991 – en algún lugar de Europa se lanza el satélite europeo de observación terrestre ERS.
- 1992 – en Bratislava (Checoslovaquia, actual Eslovaquia), en el marco de la disolución de Checoslovaquia, el Consejo Nacional Eslovaco aprueba la Declaración de Independencia de la República Eslovaca.
- 1993 – en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadounidense Guns N' Roses, se presenta por última vez con la formación semiclásica (conformada por Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 espectadores.
- 1994 – en el estadio Rose Bowl de Pasadena (Estados Unidos), Brasil se corona por cuarta vez campeón del mundo de fútbol al vencer a Italia en la definición por penales.
- 1996 – el Vuelo 800 de TWA que cubría la ruta Nueva York-Roma desde el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy hasta el Aeropuerto Internacional Leonardo Da Vinci se destroza en medio de Océano Atlántico dejando 230 muertos.
- 1998 – en Italia, se firma el Estatuto de Roma que establece la Corte Penal Internacional.
- 2002 – en la Isla de Perejil, soldados españoles desalojan a soldados marroquíes que seis días antes habían ocupado la isla. (Operación Romeo-Sierra).
- 2005 – en el retén de Cogolludo (España), en el trágico incendio de la Riba de Saelices fallecen 11 miembros del retén.
- 2006 – otro terremoto de 7.9 grados sacude la isla de Java, Indonesia, provoca un tsunami que mata a más de 1000 personas
- 2007 – en el aeropuerto de Congonhas (São Paulo, Brasil), el Vuelo 3054 de TAM Linhas Aéreas procedente de Porto Alegre derrapa al aterrizar y choca con un depósito de combustible, dejando un saldo de 200 muertos.
- 2008 – en Argentina, la votación por una polémica ley de retenciones termina en empate 36 a 36 en la Cámara de Senadores. Julio Cobos (vicepresidente de la Nación) vota en contra del Gobierno al que representa.
- 2008 – en España, asume como director técnico de dicha selección Vicente del Bosque, quien en Sudáfrica 2010 saldrá campeón mundial.
- 2014 – el vuelo MH17 de Malaysia Airlines es derribado por un misil en el este de Ucrania, dejando un saldo de 298 víctimas mortales.
- 2015 – en el Gran Premio de Japón el piloto Jules Bianchi sufre un accidente, por el cual quedará en coma y nueve meses más tarde fallecerá.
- 2023 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en una jornada histórica la policía comenzó a utilizar las pistolas táser luego de diversos conflictos políticos.