Efemérides del 17 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 17 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 17 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 17 de julio de 2026

1899 – llega a Buenos Aires (Argentina) el biólogo alemán Christofredo Jakob. En el laboratorio especialmente construido creará la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana donde formará a más de 4000 investigadores. Desde 1982 se conmemora como Día del Investigador Neurocientífico en ese país (Resol. 7/1982 del Centro de Investigaciones Neurobiológicas, Ministerio de Salud).

– llega a Buenos Aires (Argentina) el biólogo alemán Christofredo Jakob. En el laboratorio especialmente construido creará la Escuela Neurobiológica Argentino-Germana donde formará a más de 4000 investigadores. Desde 1982 se conmemora como Día del Investigador Neurocientífico en ese país (Resol. 7/1982 del Centro de Investigaciones Neurobiológicas, Ministerio de Salud). 1948 – en Argentina, el piloto Edmundo Osvaldo Weiss realiza el primer vuelo del prototipo I.Ae. 30 Ñancú (‘águila pequeña’ en lengua mapuche), cazabombardero nocturno diseñado por el ingeniero Césare Pallavicino y construido en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales.

– en Argentina, el piloto Edmundo Osvaldo Weiss realiza el primer vuelo del prototipo I.Ae. 30 Ñancú (‘águila pequeña’ en lengua mapuche), cazabombardero nocturno diseñado por el ingeniero Césare Pallavicino y construido en el Instituto de Investigaciones Aeronáuticas y Espaciales. 1974 – Claudio "Piojo" López, futbolista argentino.

– Claudio "Piojo" López, futbolista argentino. 1980 – José Sand, futbolista argentino.

– José Sand, futbolista argentino. 1983 – Marcos Chino Maidana, boxeador argentino, campeón mundial superligero y wélter.

– Marcos Chino Maidana, boxeador argentino, campeón mundial superligero y wélter. 1993 – en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadounidense Guns N' Roses, se presenta por última vez con la formación semiclásica (conformada por Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 espectadores.

– en el Estadio Monumental de Núñez (Buenos Aires), la banda estadounidense Guns N' Roses, se presenta por última vez con la formación semiclásica (conformada por Duff McKagan, Slash, Axl Rose, Gilby Clarke y Matt Sorum), ante 70 000 espectadores. 1993 – Daniel Nefa, piloto de automovilismo argentino.

– Daniel Nefa, piloto de automovilismo argentino. 1994 – Lucas Guzmán, taekwondista argentino.

– Lucas Guzmán, taekwondista argentino. 2008 – en Argentina, la votación por una polémica ley de retenciones termina en empate 36 a 36 en la Cámara de Senadores. Julio Cobos (vicepresidente de la Nación) vota en contra del Gobierno al que representa.

– en Argentina, la votación por una polémica ley de retenciones termina en empate 36 a 36 en la Cámara de Senadores. Julio Cobos (vicepresidente de la Nación) vota en contra del Gobierno al que representa. 2023 – en la ciudad de Buenos Aires (Argentina), en una jornada histórica la policía comenzó a utilizar las pistolas táser luego de diversos conflictos políticos.

💡 ¿Sabías que...? El 17 de julio de 1975, tuvo lugar el famoso encuentro entre el astronauta estadounidense Thomas Stafford y el cosmonauta soviético Aleksei Alexeyevich Kornienko a bordo de la nave espacial Apollo-Soyuz. Este evento marcó la primera misión internacional en el espacio y simbolizó un paso hacia la cooperación entre las superpotencias durante la Guerra Fría. La misión duró nueve días y ayudó a establecer normas para futuras colaboraciones espaciales.

En el mundo: 17 de julio de 2026