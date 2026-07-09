Efemérides del 9 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 9 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 9 de julio de 2026
- 1816 – Argentina declara su independencia de la Corona Española.
- 1859 – España reconoce la independencia argentina.
- 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol.
- 1981 – En Argentina, la Junta Militar libera a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien se refugia en España. Un grupo de dirigentes de partidos políticos forma la Multipartidaria. La alianza de las fuerzas políticas tiene por objeto reclamar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones nacionales.
- 1991 – José Manuel Urcera, piloto de motociclismo y automovilismo argentino.
- 1998 – Afirmación del pabellón argentino en el Multipropósito ARA Punta Alta (Q-63). Pertenecía a la Guardia Costera de Estados Unidos con el nombre de USCG Red Birch (WLM 687). Fue construido en el astillero Cost Guard Yard, Curtis Bay Industrial Area, Maryland (EE. UU.) y llegó al país en 1998 al mando del Capitán de Corbeta Ricardo R. Cremona.
- 2007 – en Argentina, nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Véase Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007.
- 2007 – Un frente polar provoca nevadas inusitadas en el centro y noroeste de la Argentina (en la imagen).
- 2014 – en el Arena Corinthians de Brasil se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2014, en donde Argentina, en el día de su Independencia, le ganó a Países Bajos (Holanda) por 4-2 en penales y logró así volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años.
- 2024 – en el Día de la Independencia de Argentina y en honor a los padres fundadores, el presidente Javier Milei junto a 18 gobernadores provinciales e importantes figuras políticas nacionales, firmaron el famoso 'Pacto de Mayo' propuesto por el gobierno oficialista con el objetivo de llevar a cabo la reconstrucción de las bases del país y confrontar la crísis económica y social que acechan hace décadas a los argentinos.
El 9 de julio de 1816, Argentina declaró su independencia de España en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta fecha es considerada crucial en la historia del país y es celebrada anualmente como el Día de la Independencia en Argentina. La declaración fue un acto significativo en el contexto de las luchas por la independencia en toda América Latina.
En el mundo: 9 de julio de 2026
- -585 – en Grecia se registra un eclipse de Sol que había sido predicho por el astrónomo Tales de Mileto.
- 251 – en Creta (Grecia), sucede un terremoto de X grados en la escala de Mercalli. Se desconoce el número de muertos.
- 253 – en Pérgamo (Turquía, a 30 km al este del mar Egeo) sucede un terremoto de X grados en la escala de Mercalli. Se desconoce el número de muertos.
- 455 – en Italia, el comandante militar romano Avito es proclamado emperador del Imperio Romano de Occidente.
- 869 – en Sendai (Japón), sucede un terremoto de 8,6 grados, provocando posteriormente un tsunami.
- 1357 – en Praga (Bohemia), el emperador Carlos IV de Luxemburgo (del Sacro Imperio Romano) asiste a la instalación de la piedra fundamental del Puente Carlos.
- 1429 – en Francia, Juana de Arco hace abrir las puertas de Troyes a Carlos VII, a quien hará consagrar en Reims.
- 1540 – en Inglaterra, Enrique VIII anula su matrimonio con su cuarta esposa, Ana de Cleves.
- 1541 – en África, Estevão da Gama parte de Massawa, dejando atrás a 400 mosqueteros y 150 esclavos bajo las órdenes de su hermano Christovão da Gama, para que asistan al emperador de Etiopía a derrotar a Ahmad ibn Ibrihim al-Ghazi (1507-1543), que había invadido su imperio.
- 1749 – en Canadá, los británicos fundan el puerto de Halifax (Nueva Escocia) como respuesta al asentamiento francés en Luisburgo.
- 1755 – cerca de Fort Duquesne (Pensilvania), fuerzas francesas e indígenas emboscan y derrotan a los británicos y milicianos estadounidenses. El general Edward Braddock es herido mortalmente, y el coronel George Washington sobrevive.
- 1762 – en Rusia, Catalina II es nombrada emperatriz.
- 1789 – en Versalles (Francia), se constituye la Asamblea Nacional como paso previo para la creación de una Constitución nacional.
- 1790 – en el golfo de Finlandia, cerca del actual puerto de Kotka, en el marco de la Guerra ruso-sueca, se libra la segunda batalla de Svensksund en la que la flota sueca captura a un tercio de la flota rusa.
- 1793 – en Canadá, en el norte se establece la ley contra la esclavitud; en el sur, se prohíbe la importación de más esclavos.
- 1810 – en Países Bajos, Napoleón Bonaparte incluye oficialmente a los Países Bajos en el Imperio francés.
- 1815 – en Francia, Talleyrand es nombrado primer ministro.
- 1816 – en Argentina, el Congreso de Tucumán proclama su independencia de España. (En 1810 se había establecido el primer gobierno independiente: la Primera Junta, pero ante la poca preparación militar patriota en ese año 1810, la Independencia Argentina fue recién declarada oficialmente en 1816).
- 1846 – en Estados Unidos, por una ley del Congreso, el área de Washington al sur del río Potomac (100 km²) es devuelta al estado de Virginia.
- 1850 – en Estados Unidos fallece el presidente Zachary Taylor y Millard Fillmore se convierte en el 13° presidente de este país.
- 1859 – España reconoce la independencia argentina.
- 1860 – en Damasco (Siria), los musulmanes del Imperio otomano realizan una masacre de cristianos.
- 1863 – cerca del actual East Baton Rouge (Luisiana, Estados Unidos), termina el sitio de Port Hudson.
- 1867 – en África termina sin éxito la expedición de Edward D. Young en búsqueda del misionero y explorador británico David Livingstone.
- 1877 – en Londres se realiza el primer torneo de tenis de Wimbledon.
- 1882 – en Perú ―en el marco de la Campaña de la Breña (conflicto con Chile)― se libra el Combate de Concepción.
- 1896 – en Estados Unidos, William Jennings Bryan pronuncia su discurso acerca de la cruzada del oro.
- 1900 – en Reino Unido, la reina Victoria autoriza la creación del Commonwealth de Australia, uniendo las diversas colonias separadas en un único gobierno federal.
- 1903 – en Francia, el ciclista Maurice Garin vence el primer Tour de Francia.
- 1909 – Obreros españoles que trabajaban en la construcción de un ferrocarril cerca de Melilla, son atacados por cabilas de la zona, dando inicio a la guerra de Melilla. El gobierno de Maura da orden de movilizar a los reservistas, medida muy mal acogida por las clases populares y que posteriormente desencadenaría los eventos de la Semana Trágica.
- 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol.
- 1918 – en Nashville (Tennessee), un tren local choca con un expreso. Hay 101 muertos y 171 heridos. Se trata del accidente ferroviario más grave en la historia de ese país.
- 1921 – en la conferencia Jilafat, celebrada en Karachi (Pakistán), Maulana Muhammad Ali Johar pronuncia su famoso discurso sedicioso contra los británicos.
- 1922 – en Lima (Perú) se funda la Hermandad de Caballeros de San Martín de Porres y San Juan Macías.
- 1922 – en Estados Unidos el nadador y actor Johnny Weissmüller nada 100 metros en estilo libre en 58,6 segundos, batiendo el récord mundial y rompiendo la «barrera del minuto».
- 1932 – en la conferencia de Lausana (Suiza) se establece la condonación de la deuda de Alemania por indemnizaciones de guerra.
- 1932 – en el estado de São Paulo (Brasil) comienza la llamada Revolución Constitucionalista, que ―apoyada por Mato Grosso― se alza contra la dictadura de Getúlio Vargas.
- 1933 – en la provincia de Upsala (Suecia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 38 °C (100,4 °F). Esa temperatura se repetirá únicamente el 29 de junio de 1947.
- 1940 – en la batalla naval de Punta Stilo (Italia), el acorazado británico HMS Warspite ataca al acorazado italiano Giulio Césare; la flota italiana se retira. La Regia Aeronautica ataca los navíos británicos, pero obtiene pocos resultados.
- 1941 – desde Italia parte el CSIR (Cuerpo de Expedición Italiano) para ayudar a la Alemania nazi en la invasión de la Unión Soviética.
- 1942 – en Ámsterdam (Países Bajos), en el marco del holocausto, la familia de Anna Frank se esconde en un depósito en el ático sobre la oficina del padre.
- 1943 – Durante la Segunda Guerra Mundial la ciudad alemana de Colonia (Köln) es bombardeada, produciéndose 4.377 muertos; la ciudad ardió durante 5 días y fue bombardeada un total de 262 ocasiones a lo largo de la guerra, conservándose solamente el 5% del casco antiguo.
- 1943 – en Italia ―en el marco de la Segunda Guerra Mundial―, las fuerzas aliadas realizan la invasión anfibia de Sicilia (Operación Husky).
- 1944 – en la batalla de Normandía (Francia), fuerzas británicas y canadienses capturan Caen.
- 1944 – en Oceanía fuerzas estadounidenses toman la isla de Saipán (Marianas del Norte).
- 1948 – en Pakistán se emiten los primeros sellos postales, con imágenes de la Asamblea Constituyente, el aeropuerto de Karachi y el fuerte Lahore.
- 1951 – Laos entra en la Unesco.
- 1955 – en Londres el filósofo Bertrand Russell presenta el Manifiesto Russell-Einstein sobre desarme nuclear.
- 1958 – en la cerrada bahía de Lituya (Alaska) un sismo de fuerte magnitud provoca la caída del glaciar Lituya dentro de la bahía, lo que genera el megatsunami más alto conocido en la historia humana (ver tsunami de bahía Lituya), que arrasó la costa hasta una altura de 520 m. Mueren dos pescadores.
- 1958 – en Grecia, Constantinos Karamanlís vuelve a asumir el poder.
- 1962 – a 400 km de altura sobre el atolón Johnston (en el océano Pacífico), Estados Unidos hace detonar la bomba atómica Starfish Prime, de 1450 kt. En comparación, la explosión de la bomba de Hiroshima fue equivalente a 13 kt.
- 1968 – en South Bank (Londres), se inaugura la galería Hayward.
- 1975 – en Senegal, la Asamblea Nacional aprueba una ley para desarrollar un sistema democrático multipartidario.
- 1977 – Con motivo del Día Nacional de la Juventud el dictador chileno Augusto Pinochet realiza el discurso de Chacarillas, en el que anuncia las bases para una nueva institucionalidad.
- 1978 – en Italia, Sandro Pertini presta juramento como séptimo presidente. Había sido elegido el 8 de julio con 832 votos sobre 995.
- 1979 – en Francia un coche bomba destruye el automóvil Renault de los famosos «cazadores de nazis» Beate y Serge Klarsfeld en su hogar. En una nota, el grupo nazi ODESSA se declara responsable.
- 1979 – La Sonda Espacial Estadounidense Voyager 2 pasa a 570.000 km de Júpiter; descubre que el Planeta tiene anillos y transmite fotos de sus satélites, aparte también sobrevolo a La Luna de Jupiter Ganímedes.
- 1981 – En Senegal, el gobierno reconoce legalmente a los partidos políticos PIT (Partido por la Independencia y el Trabajo) y la LD-MPT (Liga Democrática: en Movimiento para el Partido del Trabajo).
- 1981 – En Argentina, la Junta Militar libera a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien se refugia en España. Un grupo de dirigentes de partidos políticos forma la Multipartidaria. La alianza de las fuerzas políticas tiene por objeto reclamar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones nacionales.
- 1981 – En Japón se lanza el videojuego Donkey Kong.
- 1982 – en Kenner (Luisiana, Estados Unidos) cae un Boeing 727 llevando el vuelo 759 de Pan Am; mueren sus 146 pasajeros y 8 personas en tierra.
- 1984 – en York (Reino Unido), cae un rayo sobre la Catedral de York; el incendio resultante se expande por todo el edificio. Sin embargo, no se destruye el rosetón y los sacerdotes rescatan todos los bienes.
- 1989 – en La Meca (Arabia) explotan dos bombas, matando a 1 peregrino e hiriendo a 16.
- 1991 – en Canadá, la Federación Internacional por los Derechos Humanos denuncia la violación a los derechos humanos cometidos por policías y militares durante la crisis de los indios mohawk en Oka (cerca de Quebec). Los canadienses querían construir un campo de golf sobre un cementerio sagrado.
- 1991 – Sudáfrica es aceptada en los Juegos Olímpicos, luego de 30 años de exclusión por el racismo.
- 1995 – en Soldier Field (Chicago, Estados Unidos), el grupo de rock Grateful Dead realiza el último concierto de su carrera de 30 años.
- 1997 – en los Estados Unidos, se suspende la licencia del boxeador Mike Tyson por al menos un año, y debe pagar una multa de 3 millones de dólares por haberle arrancado una oreja de un mordisco a Evander Holyfield durante un combate.
- 1997 – en Venezuela, 81 personas mueren por un terremoto (escala 7,0) con epicentro ante las costas del país.
- 1997 – en Brasil, un Fokker 100 de TAM Líneas Aéreas lanza al ingeniero Fernando Caldeira de Moura Campos a 2400 metros en caída libre después de una explosión que despresuriza la aeronave.
- 1998 – Afirmación del pabellón argentino en el Multipropósito ARA Punta Alta (Q-63). Pertenecía a la Guardia Costera de Estados Unidos con el nombre de USCG Red Birch (WLM 687). Fue construido en el astillero Cost Guard Yard, Curtis Bay Industrial Area, Maryland (EE. UU.) y llegó al país en 1998 al mando del Capitán de Corbeta Ricardo R. Cremona.
- 1999 – en Teherán (Irán) comienzan varios días de protesta estudiantil después de que la policía atacara un dormitorio estudiantil de la Universidad de Teherán.
- 2001 – en Santiago de Chile, la Corte de Apelaciones establece que Augusto Pinochet no es procesable temporalmente debido a una «demencia moderada».
- 2002 – en Addis Abeba (Etiopía) se establece la Unión Africana. El primer presidente es Thabo Mbeki, presidente de Sudáfrica.
- 2004 – en Estados Unidos, la comisión del Senado sobre los servicios de inteligencia afirma que eran «erróneas» las afirmaciones del Gobierno acerca de la existencia de armas de destrucción masiva en Irak, como motivo para la invasión de ese país. La comisión absuelve a la Casa Blanca.
- 2004 – en La Haya, la Corte Permanente de Justicia Internacional (con solo el voto en contra de Estados Unidos), declara que el muro de contención de Israel es «contrario al derecho internacional». En Israel, Ariel Sharón afirma que por lo tanto el atentado del 10 de julio es «avalado por la Corte Internacional de la Haya».
- 2004 – en Portugal, después de que José Manuel Durão Barroso es nombrado presidente de la Comisión Europea, el presidente Jorge Sampaio anuncia que invitará al líder del PSD, Pedro Santana Lopes a formar gobierno.
- 2005 – Sudán del Sur declara su independencia de Sudán
- 2005 – en el zoológico nacional de Washington D. C. nace el panda gigante Tai Shan.
- 2006 – en Alemania, en la final del Campeonato Mundial de Fútbol de la FIFA, en el Estadio Olímpico de Berlín, se enfrentan Francia e Italia. Italia se convierte en el campeón al ganar en tanda de penales 5-3, luego de quedar empatados 1-1 en el tiempo reglamentario.
- 2007 – en Argentina, nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Véase Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007.
- 2009 – Liga de Quito se consagra campeón de la Recopa Sudamericana venciendo en el resultado global 4-0 ante el Internacional de Porto Alegre siendo el primer equipo ecuatoriano en ganarla.
- 2011 – proclamación de la independencia de Sudán del Sur, antigua región autónoma de Sudán formada por 10 estados del mismo.
- 2014 – Bahamas y Nicaragua informan de sus primeros casos de artritis epidémica chikunguña.
- 2014 – en el Arena Corinthians de Brasil se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2014, en donde Argentina, en el día de su Independencia, le ganó a Países Bajos (Holanda) por 4-2 en penales y logró así volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años.
- 2015 – en La Paz (Bolivia) el presidente Evo Morales le regala al papa Francisco una réplica del crucifijo del periodista, cineasta y sacerdote marxista Luis Espinal (1932-1980), asesinado en La Paz (el día anterior, el papa había orado en el sitio donde fue hallado el cadáver del jesuita).
- 2021 – tras retrasarse por más de un año debido a la pandemia del Covid-19, Black Widow se estrenó mundialmente en cines y en el servicio de streaming Disney+. Esta película marcó la despedida de Scarlett Johansson y su personaje Natasha Romanoff de las películas de Marvel tras 11 años. Por gran parte de la opinión popular, esta película fue considerada el evento cinematográfico del 2021.
- 2024 – en el Día de la Independencia de Argentina y en honor a los padres fundadores, el presidente Javier Milei junto a 18 gobernadores provinciales e importantes figuras políticas nacionales, firmaron el famoso 'Pacto de Mayo' propuesto por el gobierno oficialista con el objetivo de llevar a cabo la reconstrucción de las bases del país y confrontar la crísis económica y social que acechan hace décadas a los argentinos.