Efemérides del 9 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 9 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 9 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 9 de julio de 2026

1816 – Argentina declara su independencia de la Corona Española.

– Argentina declara su independencia de la Corona Española. 1859 – España reconoce la independencia argentina.

– España reconoce la independencia argentina. 1916 – en Buenos Aires (Argentina) se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol.

– en Buenos Aires (Argentina) se crea la Confederación Sudamericana de Fútbol. 1981 – En Argentina, la Junta Militar libera a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien se refugia en España. Un grupo de dirigentes de partidos políticos forma la Multipartidaria. La alianza de las fuerzas políticas tiene por objeto reclamar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones nacionales.

– En Argentina, la Junta Militar libera a la expresidenta María Estela Martínez de Perón, quien se refugia en España. Un grupo de dirigentes de partidos políticos forma la Multipartidaria. La alianza de las fuerzas políticas tiene por objeto reclamar la normalización institucional y la convocatoria a elecciones nacionales. 1991 – José Manuel Urcera, piloto de motociclismo y automovilismo argentino.

– José Manuel Urcera, piloto de motociclismo y automovilismo argentino. 1998 – Afirmación del pabellón argentino en el Multipropósito ARA Punta Alta (Q-63). Pertenecía a la Guardia Costera de Estados Unidos con el nombre de USCG Red Birch (WLM 687). Fue construido en el astillero Cost Guard Yard, Curtis Bay Industrial Area, Maryland (EE. UU.) y llegó al país en 1998 al mando del Capitán de Corbeta Ricardo R. Cremona.

– Afirmación del pabellón argentino en el Multipropósito ARA Punta Alta (Q-63). Pertenecía a la Guardia Costera de Estados Unidos con el nombre de USCG Red Birch (WLM 687). Fue construido en el astillero Cost Guard Yard, Curtis Bay Industrial Area, Maryland (EE. UU.) y llegó al país en 1998 al mando del Capitán de Corbeta Ricardo R. Cremona. 2007 – en Argentina, nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Véase Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007.

– en Argentina, nieva en muchas ciudades del país en donde no es frecuente este fenómeno meteorológico. Una de ellas fue Buenos Aires, donde hacía 89 años que no nevaba. Véase Nevadas en Argentina del 9 de julio de 2007. 2007 – Un frente polar provoca nevadas inusitadas en el centro y noroeste de la Argentina (en la imagen).

– Un frente polar provoca nevadas inusitadas en el centro y noroeste de la Argentina (en la imagen). 2014 – en el Arena Corinthians de Brasil se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2014, en donde Argentina, en el día de su Independencia, le ganó a Países Bajos (Holanda) por 4-2 en penales y logró así volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años.

– en el Arena Corinthians de Brasil se llevó a cabo la segunda semifinal del Mundial 2014, en donde Argentina, en el día de su Independencia, le ganó a Países Bajos (Holanda) por 4-2 en penales y logró así volver a una final de Copa del Mundo después de 24 años. 2024 – en el Día de la Independencia de Argentina y en honor a los padres fundadores, el presidente Javier Milei junto a 18 gobernadores provinciales e importantes figuras políticas nacionales, firmaron el famoso 'Pacto de Mayo' propuesto por el gobierno oficialista con el objetivo de llevar a cabo la reconstrucción de las bases del país y confrontar la crísis económica y social que acechan hace décadas a los argentinos.

💡 ¿Sabías que...? El 9 de julio de 1816, Argentina declaró su independencia de España en la ciudad de San Miguel de Tucumán. Esta fecha es considerada crucial en la historia del país y es celebrada anualmente como el Día de la Independencia en Argentina. La declaración fue un acto significativo en el contexto de las luchas por la independencia en toda América Latina.

En el mundo: 9 de julio de 2026