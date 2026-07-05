Efemérides del 5 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

Cada 5 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.
Efemérides argentinas del 5 de julio de 2026
- 1807 – En Buenos Aires, las milicias repelen la Segunda Invasión Inglesa a la ciudad.
- 1975 – en Argentina los sindicatos nucleados en la CGT (Confederación General del Trabajo) declaran la primera huelga general contra un Gobierno peronista, en repudio al descalabro económico generado en el país por el Rodrigazo.
- 1975 – Hernán Crespo, futbolista argentino.
- 1976 – Martín Andrizzi, futbolista argentino.
- 1983 – Jonás Gutiérrez, futbolista argentino.
- 1983 – Marcela Kloosterboer, actriz argentina.
- 1985 – Afirmación del pabellón argentino en la Corbeta ARA Espora (P-41). Esta unidad, construida en el Astillero Río Santiago (del AFNE), tiene asiento en la Base Naval Puerto Belgrano e integra la División de Corbetas.
- 1987 – Emiliano Tellechea, futbolista uruguayo.
- 1995 – Giovanni Simeone, futbolista argentino.
- 2009 – en Argentina, se da por finalizado el Torneo Clausura con el famoso partido entre Vélez Sarsfield y Huracán en la última fecha, con sede en el estadio José Amalfitani. Con polémicas arbitrales del juez Gabriel Brazenas, el local se impuso por la mínima sobre el Huracán con un gol de Maximiliano Morález a falta de 8 minutos para el cierre.
El 5 de julio de 1946, el ingeniero francés Louis Réard presentó el primer bikini en una piscina de París. Su diseño revolucionario fue considerado tan atrevido que la prensa lo llamó "el traje de baño más pequeño del mundo". Este nuevo estilo de moda cambió para siempre la forma en que se percibían los trajes de baño.
En el mundo: 5 de julio de 2026
- 1054 – en China, los astrónomos registran la explosión de la supernova que dará origen a la actual nebulosa del Cangrejo.
- 1201 – Siria es sacudida por un terremoto de unos 7,6 grados en la escala de Richter, que deja un saldo de entre 30 000 y 60 000 muertos. Historiadores modernos consideran que la cifra de muertos directos fue de alrededor de 30 000, pero una peste (producida por el incorrecto manejo de los cadáveres) sumada a una sequía del río Nilo, elevó la cantidad de muertos en toda la región de Oriente Medio y Egipto hasta 1,1 millones.
- 1518 – en Estrasburgo (en esa época parte del Sacro Imperio romano germánico), una mujer llamada Frau Troffea comienza a bailar incontroladamente en la calle durante una semana, gradualmente se le agregan decenas de personas, y un mes después había en las calles aproximadamente 400 danzantes (Epidemia de baile de 1518). La mayoría murió como consecuencia de infartos, ataques cerebrovasculares y agotamiento.
- 1601 – comienza el sitio de Ostende por los tercios del Imperio español.
- 1687 – en Inglaterra, Isaac Newton publica Philosophiæ naturalis principia mathematica.
- 1807 – en Buenos Aires (Virreinato del Río de la Plata) ―en el marco de la Segunda Invasión Inglesa―, las milicias argentinas repelen a los soldados británicos.
- 1809 – primer día de la Batalla de Wagram, entre el ejército imperial francés de Napoleón Bonaparte y el Imperio austríaco.
- 1811 – Venezuela se independiza de España, con la participación de 42 diputados, entre ellos Juan Germán Roscio y Francisco de Miranda.
- 1830 – Francia invade Argelia.
- 1865 – el Reino Unido aprueba la primera ley del mundo que limita la velocidad de circulación con vehículos.
- 1870 – en El Salvador se funda la Biblioteca Nacional de ese país centroamericano.
- 1884 – Alemania toma posesión de Camerún.
- 1922 – en los Países Bajos se realizan las primeras elecciones en las que pueden votar las mujeres.
- 1934 – en Estados Unidos tiene lugar el "Bloody Thursday" (jueves sangriento) en el marco de las huelgas de San Francisco
- 1937 – el KMT y el PCCH realizan un acuerdo para combatir a los japoneses.
- 1937 – en Yellow Grass (Saskatchewan) se registra la temperatura más alta en la Historia de Canadá: 45 °C (113 °F).
- 1940 – Gran Bretaña y el Régimen de Vichy francés rompen relaciones diplomáticas.
- 1941 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, las tropas alemanas alcanzan el río Dniéper.
- 1941 – en el marco de la guerra peruano-ecuatoriana, se inician los encuentros en la zona fronteriza entre las localidades de Aguas Verdes y Huaquillas.
- 1943 – en el marco de la Segunda Guerra Mundial, comienza la batalla de Kursk, la batalla de tanques más grande librada en la historia.
- 1946 – Berlín es dividida en cuatro zonas gobernadas por los aliados.
- 1946 – en Estados Unidos se presenta en sociedad el bikini.
- 1950 – se reconoce a todos los judíos el derecho a vivir en Israel (Ley del Retorno), mientras que se impide a las personas palestinas refugiadas su derecho al retorno reconocido por la Resolución 194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
- 1950 – Batalla de Osan: en Corea del Norte ―en el marco de la guerra de Corea―, soldados invasores estadounidenses tienen su primer choque con soldados norcoreanos.
- 1950 – en Črnomelj (Eslovenia) se registra la temperatura más alta en la Historia de ese país: 40,6 °C (105,1 °F).
- 1951 – William Shockley inventa el transistor de contacto de punto.
- 1953 – en Perú, ocurre la tragedia del Club Juan Aurich.
- 1954 – en Estados Unidos, Elvis Presley graba su primera canción titulada «That's All Right».
- 1957 – en el Sitio de pruebas de Nevada, Estados Unidos detona desde un dirigible la bomba atómica Hood, de 74 kilotones. Será la explosión atómica más potente realizada por Estados Unidos en su propio territorio continental.
- 1958 – en el atolón Enewetak (islas Marshall, en medio del océano Pacífico), Estados Unidos detona su bomba atómica Dogwood, de 397 kilotones. Es la bomba n.º 146 de las 1132 que Estados Unidos detonó entre 1945 y 1992.
- 1962 – tras una larga guerra de independencia, Argelia derrota a las fuerzas invasoras, y se independiza del Imperio francés. Duro revés al colonialismo.
- 1962 – en Cúcuta (Colombia) se funda la Universidad Francisco de Paula Santander.
- 1964 – en Inglaterra se crea la banda Pink Floyd.
- 1965 – en Bogotá (Colombia) se inaugura la radio La Voz de los Libertadores 1030 AM.
- 1968 – en la ciudad de Los Ángeles, la banda norteamericana The Doors da un inolvidable recital en el Hollywood Bowl posteriormente publicado en 1987, con una reedición en el año 2012.
- 1968 – en Pedrosa de la Vega (España), Javier Cortes Álvarez de Miranda descubre la villa romana La Olmeda, considerada como uno de los yacimientos arqueológicos más importantes del mundo romano hispánico.
- 1975 – en Argentina los sindicatos nucleados en la CGT (Confederación General del Trabajo) declaran la primera huelga general contra un Gobierno peronista, en repudio al descalabro económico generado en el país por el Rodrigazo.
- 1975 – en África, Cabo Verde se independiza de Portugal.
- 1975 – en Reino Unido, Arthur Ashe es el primer tenista afrodescendiente que vence una final en el Campeonato de Wimbledon.
- 1985 – Afirmación del pabellón argentino en la Corbeta ARA Espora (P-41). Esta unidad, construida en el Astillero Río Santiago (del AFNE), tiene asiento en la Base Naval Puerto Belgrano e integra la División de Corbetas.
- 1989 – En Sudáfrica, Nelson Mandela ―quien desde 1962 era preso político, y a quien el Gobierno de Estados Unidos tuvo en la lista de terroristas hasta 2012―, es retirado de su celda e invitado a tomar té en la mansión del racista presidente blanco Pieter Willem Botha.
- 1989 – Falso operativo en el edificio Altos del Portal en Bogotá (Colombia). Cuatro personas son masacradas por militares involucrados con el Cartel de Medellín.
- 1995 – la Constitución de Armenia es aprobada por referéndum nacional.
- 1996 – en Reino Unido nace la oveja Dolly, primer animal clonado.
- 1998 – Japón lanza una misión a Marte sumándose a la carrera espacial.
- 2004 – en Indonesia se realiza la primera elección presidencial.
- 2006 – en El Salvador, graves disturbios ocurridos frente al campus central de la Universidad de El Salvador dejan un saldo fatal de dos agentes policiales muertos, diez más heridos, y un empleado universitario lesionado de gravedad.
- 2007 – en Colombia se realiza una marcha por la liberación de los secuestrados y la entrega de los cuerpos de los once diputados de la asamblea del Valle del Cauca.
- 2009 – cerca de Lichfield (Inglaterra) se descubre el mayor tesoro de oro anglosajón hasta la fecha, que consta de más de 1500 piezas.
- 2009 – en Urumchi, capital de la región de Sinkiang (en el noroeste de la República Popular China), se producen una serie de disturbios que dejan un saldo trágico de 184 muertos y más de 1000 heridos, según fuentes gubernamentales chinas.
- 2009 – en Argentina, se da por finalizado el Torneo Clausura con el famoso partido entre Vélez Sarsfield y Huracán en la última fecha, con sede en el estadio José Amalfitani. Con polémicas arbitrales del juez Gabriel Brazenas, el local se impuso por la mínima sobre el Huracán con un gol de Maximiliano Morález a falta de 8 minutos para el cierre.
- 2009 – en México se celebran elecciones estatales.
- 2010 – la misión Planck emite su primera imagen de todo el cielo.
- 2011 – en Santiago de Compostela (España) es robado el Codex Calixtinus.
- 2012 – en Londres (Reino Unido) se inaugura el Shard London Bridge, que se convierte en el rascacielos más alto de la Unión Europea hasta la fecha.
- 2015 – en Grecia se celebra el referéndum griego de 2015, cuyo resultado es un rotundo rechazo a las condiciones impuestas por la Unión Europea, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo.
- 2015 – en Japón se estrena la versión animada del manga Dragon Ball Super, como sucesora del anime de Dragon Ball Z
- 2016 – la sonda espacial Juno de la NASA ingresa con éxito en la órbita de Júpiter.
- 2019 – en Ridgecrest, California, Estados Unidos, ocurrió un sismo de 7.2 M a las 15:19 UTC. El sismo fue percibido en Ciudades del estado de California como Los Ángeles, San Bernardino, Las Vegas y San Diego, así como en los municipios de México como Tijuana y Mexicali pero no hubo víctimas mortales.
- 2023 – en la plataforma de lanzamiento ELA–3, en el Puerto espacial de Kourou, en Guayana Francesa se lanza por última vez el Ariane 5 llevando 2 satélites de comunicaciones dando fin a su legado en el ámbito espacial.
- 2024 – Keir Starmer, asume el cargo como primer ministro del Reino Unido, asimismo los laboristas regresan al 10 de Downing Street luego de 14 años.