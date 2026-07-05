Efemérides del 5 de julio de 2026: ¿Qué pasó un día como hoy?

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Cada 5 de julio, la historia registra hechos que marcaron civilizaciones, naciones y culturas a lo largo del tiempo. Desde batallas decisivas hasta descubrimientos científicos, pasando por nacimientos de figuras que cambiaron el mundo: un día como hoy fue escenario de momentos que todavía resuenan en el presente. En RIOJA24.COM.AR repasamos los eventos más importantes ocurridos un 5 de julio para que conozcas la historia que está detrás de esta fecha.

Efemérides argentinas del 5 de julio de 2026

1807 – En Buenos Aires, las milicias repelen la Segunda Invasión Inglesa a la ciudad.

– En Buenos Aires, las milicias repelen la Segunda Invasión Inglesa a la ciudad. 1975 – en Argentina los sindicatos nucleados en la CGT (Confederación General del Trabajo) declaran la primera huelga general contra un Gobierno peronista, en repudio al descalabro económico generado en el país por el Rodrigazo.

– en Argentina los sindicatos nucleados en la CGT (Confederación General del Trabajo) declaran la primera huelga general contra un Gobierno peronista, en repudio al descalabro económico generado en el país por el Rodrigazo. 1975 – Hernán Crespo, futbolista argentino.

– Hernán Crespo, futbolista argentino. 1976 – Martín Andrizzi, futbolista argentino.

– Martín Andrizzi, futbolista argentino. 1983 – Jonás Gutiérrez, futbolista argentino.

– Jonás Gutiérrez, futbolista argentino. 1983 – Marcela Kloosterboer, actriz argentina.

– Marcela Kloosterboer, actriz argentina. 1985 – Afirmación del pabellón argentino en la Corbeta ARA Espora (P-41). Esta unidad, construida en el Astillero Río Santiago (del AFNE), tiene asiento en la Base Naval Puerto Belgrano e integra la División de Corbetas.

– Afirmación del pabellón argentino en la Corbeta ARA Espora (P-41). Esta unidad, construida en el Astillero Río Santiago (del AFNE), tiene asiento en la Base Naval Puerto Belgrano e integra la División de Corbetas. 1987 – Emiliano Tellechea, futbolista uruguayo.

– Emiliano Tellechea, futbolista uruguayo. 1995 – Giovanni Simeone, futbolista argentino.

– Giovanni Simeone, futbolista argentino. 2009 – en Argentina, se da por finalizado el Torneo Clausura con el famoso partido entre Vélez Sarsfield y Huracán en la última fecha, con sede en el estadio José Amalfitani. Con polémicas arbitrales del juez Gabriel Brazenas, el local se impuso por la mínima sobre el Huracán con un gol de Maximiliano Morález a falta de 8 minutos para el cierre.

💡 ¿Sabías que...? El 5 de julio de 1946, el ingeniero francés Louis Réard presentó el primer bikini en una piscina de París. Su diseño revolucionario fue considerado tan atrevido que la prensa lo llamó "el traje de baño más pequeño del mundo". Este nuevo estilo de moda cambió para siempre la forma en que se percibían los trajes de baño.

En el mundo: 5 de julio de 2026