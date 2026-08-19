Miércoles, 19 de Agosto 2026
La Rioja

Expo Rioja Futura: un impulso a la innovación en La Rioja el 20 y 21 de agosto

La Rioja será sede de Rioja Futura el 20 y 21 de agosto, un encuentro clave para el desarrollo científico y tecnológico con la participación de universidades, empresas y organismos. Se presentará el Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026–2030, marcando un impulso hacia el futuro.

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Expo Rioja Futura: un impulso a la innovación en La Rioja el 20 y 21 de agosto
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La Nave Central del Paseo Cultural Pedro Ignacio de Castro Barros en La Rioja será el escenario del evento Rioja Futura, que se llevará a cabo el 20 y 21 de agosto. Este encuentro reunirá a universidades, instituciones científicas y empresas, con el propósito de fomentar el desarrollo científico y tecnológico en la provincia.

Organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, este evento busca conectar áreas clave como la ciencia, la educación y la producción. Se espera que los participantes, incluyendo a referentes de INVAP, Amazon y Huawei, así como diversas instituciones académicas, compartan proyectos y conocimientos.

Un punto destacado será la presentación del Plan Estratégico de Ciencia y Tecnología 2026–2030, programada para el 20 de agosto, que delineará las prioridades y objetivos del sistema científico local. Además, entidades como CRILAR-CONICET, INTA, INTI, SENASA y CFI exhibirán sus trabajos, contribuyendo a una visión integral sobre el avance tecnológico en la región.

El sector tecnológico también estará presente, con la participación de empresas como Internet Para Todos y Parque Eólico Arauco-Winti, así como emprendimientos locales, reflejando el compromiso del Gobierno provincial en impulsar el desarrollo productivo.

Etiquetas: la rioja ciencia y tecnología unlar expo desarrollo productivo gobierno provincial
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