Jueves, 1 de Octubre 2026
La Rioja

María Virginia Jalil Colomé se prepara para asumir la Defensoría Pública en La Rioja

María Virginia Jalil Colomé asumirá como Defensora Pública Oficial en La Rioja este 1 de octubre, buscando fortalecer el acceso a la justicia en un contexto de creciente demanda de defensa pública.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El jueves 1 de octubre de 2026, a las 11 horas, María Virginia Jalil Colomé asumirá como Defensora Pública Oficial ante el Juzgado Federal de Primera Instancia de La Rioja. La ceremonia de juramento se llevará a cabo en la sede de la Defensoría Pública Oficial, ubicada en calle Flor del Aire N° 2919, en la capital provincial.

La designación de Jalil Colomé, habilitada por la resolución RDGN-2026-1163-E, permite que el Dr. José Nicolás Celestino Chumbita reciba su juramento correspondiente. Este nombramiento responde a necesidades funcionales y está fundamentado en la Ley N° 27.149 y la normativa interna de la Defensoría General de la Nación.

La llegada de Jalil Colomé es un paso relevante para el sistema judicial provincial, especialmente en un contexto donde la Defensoría Pública es esencial para garantizar el acceso a la justicia de los ciudadanos. Su trayectoria en el ámbito jurídico ha sido bien recibida por colegas, quienes confían en que su gestión contribuirá a mejorar la atención y la defensa de los derechos de la población.

Además de su labor en el ámbito judicial, la Defensoría también se dedica a la concientización y educación en derechos, reforzando su papel en la promoción de una cultura de respeto a la legalidad. Este enfoque integral es fundamental para avanzar hacia una sociedad más equitativa.

Etiquetas: la rioja defensora pública juramento justicia derechos humanos sistema judicial
TL;DR

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