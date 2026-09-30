Miércoles, 30 de Septiembre 2026
La Rioja

El barrio Francisco II celebra la entrega de certificados de capacitación a sus vecinos

El Gobierno de La Rioja, a través del Plan Angelelli, firmó un convenio para facilitar la finalización de estudios primarios y secundarios en el barrio Francisco II.

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El Gobierno de La Rioja, a través del Plan Angelelli y el Ministerio de Educación, entregó certificados a vecinos que completaron distintas propuestas de formación y firmó un acuerdo para facilitar la finalización de los estudios primarios y secundarios en el barrio Francisco II y zonas aledañas. La iniciativa combina capacitación laboral y acceso a la educación para ampliar las oportunidades de las familias. El acto se realizó el pasado viernes en el salón Coty Agost Carreño del Paseo Cultural y estuvo encabezado por la diputada nacional e impulsora del Plan Angelelli, Gabriela Pedrali; el ministro de Educación, Ariel Martínez; la secretaria de Gestión Educativa, Zoraida Rodríguez; y la administradora de la Unidad Ejecutora del Plan Angelelli, Cecilia Leguiza. También participaron el ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social, Alfredo Menem; equipos de ambos organismos y miembros de la comunidad.

Durante la jornada, quienes finalizaron en 2025 la formación del Aula Taller Móvil de Gastronomía recibieron certificaciones oficiales, con validez provincial, emitidas por el Ministerio de Educación. La propuesta se desarrolló en el barrio Francisco II mediante la articulación entre la Dimensión Sociocomunitaria del Plan Angelelli y la Secretaría de Gestión Educativa. También se entregaron diplomas a participantes del ciclo de capacitaciones del Espacio Comunitario Laboral del Plan Angelelli, en el marco de la Ley Provincial N.º 10.695.

Al respecto, la diputada nacional Gabriela Pedrali destacó la continuidad de estas acciones y su importancia para las familias. “Seguimos trabajando porque queremos que puedan cumplir sus sueños, ustedes y sus familias. Seguramente estas formaciones les van a cambiar la vida. Empezamos en algunos barrios con estas acciones y queremos que estas iniciativas puedan llegar a todos los lugares donde se necesiten”, expresó. La diputada vinculó los resultados con la decisión del Gobierno provincial de sostener políticas educativas y sociales. “Detrás de una idea hay una gestión y hay equipos de trabajo del Plan Angelelli y del Ministerio de Educación que se ocupan de que esas acciones lleguen a los barrios”, señaló. Además, afirmó: “Cuando el Estado nacional abandona, recorta políticas educativas y sociales y asfixia a las provincias, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, en nombre de Ricardo Quintela, decide seguir firme. Y acá se ven los resultados: ustedes son también parte de eso”.

Por su parte, Ariel Martínez valoró que el Plan Angelelli complemente las respuestas habitacionales con propuestas educativas. “Quiero destacar el trabajo del Plan Angelelli en la persona de Gaby Pedrali, que no solamente da una respuesta de infraestructura, sino que también hoy genera una visión y una mirada hacia el futuro de la mano de Educación”, sostuvo. También reafirmó el compromiso con la educación pública: “Este es el camino del reconocimiento y de la garantía de derechos; este es el camino que, como sociedad, como Gobierno y como provincia, queremos: un camino de esperanza”. Zoraida Rodríguez felicitó a quienes participaron de las capacitaciones y a quienes decidieron retomar sus estudios. Destacó que la formación ofrece herramientas para desarrollar emprendimientos y construir oportunidades laborales. “Como nos piden siempre la diputada y el Gobernador, se trata de darles herramientas, acompañarlos en el proceso y que ustedes puedan construir sus propias oportunidades”, expresó.

Cecilia Leguiza reconoció, a su vez, el esfuerzo de los participantes: “Nosotros podemos avanzar en gestión, brindarles herramientas y hacer que esas herramientas sean accesibles en su barrio, pero sin el compromiso y la decisión de cada uno de ustedes de formarse, de destinar tiempo, ponerle ganas y mejorar su proyecto de vida, esto no sería posible”.

El convenio firmado entre el Plan Angelelli y el Ministerio de Educación permitirá acercar propuestas para completar la escuela primaria y secundaria a vecinos del barrio Francisco II y sectores cercanos que no hayan finalizado sus estudios o tengan materias pendientes. La iniciativa se desarrollará junto a la Dirección General de Modalidades Educativas y la Coordinación de Educación para Jóvenes y Adultos (EPJA). Contempla distintas trayectorias formativas y, para el nivel secundario, la posibilidad de obtener el título de Bachiller con Orientación en Economía y Administración. El acuerdo busca que más personas puedan retomar su educación cerca de sus hogares, con acompañamiento para completar la escolaridad y avanzar en sus proyectos personales y laborales.

TL;DR

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