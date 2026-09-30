Miércoles, 30 de Septiembre 2026
Turismo

La Fiesta de la Chaya 2027 se prepara para recibir un impulso turístico sin precedentes

La Fiesta Nacional de la Chaya 2027 se incorporará a las propuestas turísticas de febrero, buscando atraer más visitantes y aumentar la actividad económica. Las festividades se realizarán del 4 al 8 de febrero, en un fin de semana largo de Carnaval, con venta anticipada de entradas a través de empresas locales.

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El Ministerio de Turismo y Culturas de La Rioja ha formalizado un acuerdo con la Federación Empresaria de Gastronomía y Hotelería de la República Argentina (FEGHRA) y la Asociación de Agencias de Viajes y Turismo (AEVyT) para potenciar la Fiesta Nacional de la Chaya 2027. Esta colaboración tiene como objetivo integrar la fiesta en las ofertas turísticas del mes de febrero, buscando atraer a más visitantes y fomentar la actividad económica en la provincia.

El convenio fue presentado en la Feria Internacional de Turismo de Buenos Aires, donde se acordó la venta anticipada de entradas a través de paquetes ofrecidos por empresas locales. La celebración se desarrollará del 4 al 8 de febrero, coincidiendo con el fin de semana largo de Carnaval, y ofrecerá cinco noches de festividades.

El ministro de Turismo y Culturas, Gustavo Luna, enfatizó la importancia de la participación de todos los sectores en esta celebración, respondiendo a las directrices del gobernador Quintela. Armando Zavattieri de FEGHRA valoró el impulso del Gobierno para programar el festival en un periodo que favorezca el turismo, mientras que Poly Badoul, referente de AEVyT, resaltó la necesidad de cooperación entre el sector público y privado para abordar los desafíos de la industria turística.

Etiquetas: la rioja fiesta nacional de la chaya turismo convenio economía gobierno provincial
TL;DR

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