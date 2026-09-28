Lunes, 28 de Septiembre 2026
Turismo

La Rioja resalta su riqueza cultural y natural en la FIT 2026

La Rioja se destaca en la feria de turismo con una oferta variada que incluye vinos, gastronomía y aventura. Destacan bodegas como Apacheta y Valle de La Puerta, y la propuesta de Sanagasta como candidata a los Best Tourism Villages de ONU Turismo 2026.

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La Rioja resalta su riqueza cultural y natural en la FIT 2026
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La participación de La Rioja en la feria de turismo busca resaltar la diversidad de experiencias que la provincia ofrece y mejorar su visibilidad ante audiencias nacionales e internacionales. Durante el primer día del evento, los asistentes pudieron explorar la oferta turística local a través de Sabores Riojanos, incluyendo vinos, actividades de turismo aventura y propuestas culturales.

Los vinos de la región ocuparon un lugar destacado, con la presencia de las bodegas Apacheta y Valle de La Puerta, que forman parte de la Ruta del Vino Riojano. Las degustaciones ofrecieron una muestra de la rica producción vitivinícola, resaltando el Torrontés Riojano como uno de los principales productos.

El chef Diego de la Vega también participó, presentando platos emblemáticos como las empanadas riojanas, lo que añade un atractivo gastronómico a la propuesta turística. Además, se presentó “La Rioja Destino Aventura y Naturaleza”, donde agencias como Famatina Expediciones y Laguna Brava Excursiones ofrecieron opciones para explorar los paisajes naturales de la provincia.

Los municipios también tuvieron la oportunidad de mostrar sus atractivos. Chilecito introdujo su propuesta “Destino Chilecito”, mientras que Capital destacó “Febrero Chayero”, una de las festividades culturales más importantes de la región. Sanagasta se presentó como candidata a los Best Tourism Villages de ONU Turismo 2026, proyectando su patrimonio y experiencias únicas.

Etiquetas: la rioja feria de turismo vinos sabores riojanos turismo aventura sanagasta
TL;DR

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