Detenido en La Rioja con más de $31 millones en efectivo: un caso sorprendente

Un control policial en el Puesto Caminero N.º 2 resultó en la detención de un hombre con $31.850.000 en efectivo. Este operativo destaca la lucha contra el narcotráfico en el país.

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Este sábado, efectivos de la Dirección General de Prevención e Investigación del Narcotráfico detuvieron a un hombre de 34 años en el Puesto Caminero N.º 2 durante un control preventivo. El procedimiento tuvo lugar en un colectivo de la empresa Mery Tour, que había partido de Aguas Blancas, Salta, con destino a Mendoza.

Durante la inspección, se encontró que el pasajero transportaba una suma de $31.850.000 en efectivo. Este hallazgo llevó a un amplio despliegue policial, subrayando la relevancia de los controles en las rutas argentinas. El operativo se realizó alrededor de las 10:50 de la mañana, y tras el descubrimiento, el dinero fue secuestrado y el hombre quedó demorado. Las autoridades judiciales fueron notificadas para investigar el origen y destino de la suma.

Estos controles son parte de una estrategia más amplia para combatir el narcotráfico y otros delitos, que han ido en aumento en varias provincias. Las fuerzas de seguridad destacan la importancia de mantener una vigilancia constante en las rutas, especialmente aquellas que conectan provincias con altos flujos comerciales. Las autoridades también instan a la comunidad a colaborar mediante la denuncia de actividades sospechosas.