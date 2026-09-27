Rocío Mediavilla asume la dirección de Estadística en un cambio clave para La Rioja

Rocío Mediavilla Akil asume como directora de Estadística de La Rioja, enfocándose en fortalecer el sistema estadístico provincial y generar nuevos indicadores para mejorar la gestión pública. Su objetivo es convertir la estadística en una herramienta útil para detectar necesidades y tomar decisiones informadas.

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

El gobernador Ricardo Quintela ha nombrado a Rocío Mediavilla Akil como la nueva titular de la Dirección General de Estadística de la Provincia. Su designación marca el inicio de una etapa enfocada en mejorar la producción de información y facilitar la planificación y toma de decisiones públicas.

Mediavilla Akil, con experiencia en análisis de datos y planificación estratégica, se unirá al politólogo David Sosa en su nuevo equipo, que se encargará de reorganizar la dirección y desarrollar nuevas líneas de acción. Ella destacó que su objetivo es crear datos que reflejen la realidad de La Rioja para mejorar la gestión pública.

Uno de los principales enfoques de su gestión será fortalecer el sistema estadístico provincial, generar nuevos indicadores y optimizar la organización de la información existente. Además, planea desarrollar herramientas que hagan los datos más accesibles y útiles para el Estado y la comunidad.

La nueva directora enfatizó la necesidad de que la estadística sea una herramienta práctica para entender la realidad social y económica, y subrayó su compromiso de consolidar una dirección moderna y dinámica que integre información de diferentes organismos para el diseño y evaluación de políticas públicas en La Rioja.