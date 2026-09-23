Jueves, 24 de Septiembre 2026
Política

AMP enfrenta tensiones internas por la Junta Electoral a días de las elecciones

La Asociación de Maestros y Profesores enfrenta tensiones internas a días de las elecciones del 24 de noviembre. Un sector disidente denuncia irregularidades y críticas a la convocatoria de la Junta Electoral, que fue suspendida por la Justicia. La disputa se intensifica en medio de acusaciones de exclusión y manipulación.

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La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) enfrenta una creciente tensión interna a pocos días de las elecciones de autoridades, programadas para el 24 de noviembre. Un sector disidente, liderado por Ariel Jesús Correa, ha denunciado irregularidades en la conformación de la Junta Electoral, incluyendo la suspensión de una asamblea crucial por parte de la Justicia.

Correa, integrante de la Junta Ejecutiva de AMP, reveló que su grupo se presentó ante la Justicia antes de la asamblea programada para cuestionar decisiones recientes de la conducción actual. Entre sus quejas, se menciona la baja de delegados de Capital y Chilecito, así como la oposición a cambios en el estatuto de la organización.

El conflicto principal radica en la asamblea para elegir la Junta Electoral, que fue suspendida por 10 días por la Justicia. A pesar de esto, la conducción de AMP continuó con una convocatoria virtual, lo que ha generado críticas por la exclusión de ciertos delegados. Correa afirmó que la Junta Ejecutiva solo envió el enlace de la reunión a quienes apoyan su gestión.

A medida que avanza la disputa, Correa y su sector están recorriendo diversas localidades en preparativos para las elecciones, buscando fortalecer su presencia en el interior de la provincia.

Etiquetas: la rioja elecciones amp justicia sindicalismo chilecito
TL;DR

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