Martes, 22 de Septiembre 2026
Política

AMP: Denuncias de irregularidades marcan el camino hacia las elecciones del 24 de noviembre.

La Asociación de Maestros y Profesores enfrenta una crisis interna con acusaciones de irregularidades previas a las elecciones del 24 de noviembre. La oposición se prepara para desafiar a la conducción actual, lo que podría redefinir el futuro del gremio. La comunidad educativa observa con atención el desenlace de este conflicto.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Asociación de Maestros y Profesores (AMP) enfrenta una creciente tensión interna, con denuncias de irregularidades en el proceso electoral por parte de un sector disidente. La oposición, liderada por Ariel Jesús Correa, ha decidido presentar una lista para las elecciones programadas para el 24 de noviembre, buscando desafiar la actual conducción encabezada por Rogelio De Leonardi.

Correa ha indicado que, a pesar de una orden judicial que suspendía una asamblea para elegir la Junta Electoral, la conducción prosiguió con una convocatoria virtual. Este hecho ha generado descontento entre los docentes, quienes demandan mayor transparencia en el proceso electoral. La situación ha llevado a que se presenten reclamos formales ante la Justicia, donde se tramita una medida cautelar destinada a proteger los derechos de los afiliados y asegurar la legitimidad del proceso.

A medida que se acercan las elecciones, el clima de incertidumbre podría repercutir en la credibilidad de la AMP. La oposición ve en este evento una oportunidad para fortalecer su posición y promover un cambio que permita una mayor representación de los docentes, quienes han expresado su descontento por no ser escuchados.

Las próximas semanas serán decisivas para la resolución de este conflicto y el futuro de la asociación, ya que se espera un pronunciamiento judicial sobre las denuncias presentadas.

Etiquetas: argentina elecciones asociación de maestros y profesores política transparencia judicial
TL;DR

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