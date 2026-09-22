Martes, 22 de Septiembre 2026
La Rioja

Fin de semana de calor extremo: se prevén 37°C en La Rioja

A partir del miércoles, La Rioja experimentará un notable aumento de temperatura, alcanzando máximas de hasta 37°C. Se recomienda tomar precauciones ante el calor intenso.

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Redacción Equipo Editorial
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Se anticipa un cambio significativo en las condiciones climáticas a partir de la mitad de la semana en La Rioja. Tras un martes con un clima agradable y temperaturas que alcanzarán los 25°C, se prevé la llegada de aire cálido, con máximas que podrían llegar hasta los 37°C hacia el fin de semana.

Los vientos del norte influirán en las zonas este y sur de la provincia, mientras que el miércoles marcará el inicio de un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 28°C. Para los días jueves, viernes, sábado y domingo, se espera un tiempo mayormente despejado y estable, con un notable incremento en los registros térmicos.

Las temperaturas máximas oscilarán entre los 33°C y 37°C en las áreas más afectadas por el calor. En el interior de La Rioja, aunque las temperaturas serán algo inferiores, se mantendrán por encima de los 30°C. Se recomienda a la población tomar precauciones ante la exposición prolongada al sol y mantenerse hidratada.

Etiquetas: la rioja clima pronóstico del tiempo temperaturas altas recomendaciones de salud aire cálido
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