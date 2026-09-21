Guandacol sufre cortes de luz y daños por el intenso viento zonda

Fuertes ráfagas de viento zonda en Guandacol causaron caída de árboles y cortes de energía, llevando al Municipio a activar un operativo de emergencia. La respuesta fue rápida y coordinada, involucrando diversas instituciones y vecinos en la recuperación.

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Las ráfagas de viento zonda que azotaron Guandacol el sábado 19 de septiembre causaron daños significativos, incluyendo la caída de árboles y cortes de energía. En respuesta a esta emergencia, el Municipio activó un operativo coordinado para asistir a las familias afectadas.

Este operativo involucró a diversas instituciones, tales como la Dirección de Defensa Civil, la Secretaría de Obras Públicas, Bomberos Voluntarios y EDELAR Guandacol, entre otros. La colaboración entre estos organismos permitió abordar rápidamente los inconvenientes y ayudar a la comunidad.

Desde la comuna se destacó la eficacia de la respuesta ante la emergencia, agradeciendo también a los vecinos que se unieron en las tareas de limpieza. Además, el Comité de Emergencia de la Provincia de La Rioja brindó apoyo logístico para mitigar el impacto del fenómeno meteorológico.

A pesar de que las ráfagas de viento zonda son comunes en la región, su intensidad subraya la necesidad de tener un plan de emergencia efectivo. Las autoridades locales continúan evaluando los daños y preparando medidas para prevenir futuros incidentes similares.