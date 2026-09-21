Lunes, 21 de Septiembre 2026
La Rioja

Rescate anticipado de Chachos: el impacto en comunidades de La Rioja

Este martes 22 de septiembre comienza el operativo de rescate anticipado de los Bonos de Cancelación de Deuda en La Rioja, que se extenderá hasta el viernes 25. Las oficinas atenderán de 10 a 17 en la Capital y cinco cabeceras regionales, con equipos itinerantes en localidades del interior.

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Rescate anticipado de Chachos: el impacto en comunidades de La Rioja
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El Gobierno de La Rioja comenzará este martes 22 de septiembre un operativo de rescate anticipado de Bonos de Cancelación de Deuda, conocidos como Chachos. Este servicio se extenderá hasta el viernes 25 en las oficinas de la Dirección General de Ingresos Provinciales de la Capital y en localidades del interior.

La atención en la ciudad Capital será de 10 a 17 en las oficinas ubicadas en Santa Fe 576 y Copiapó 235. En el interior, las cabeceras regionales como Villa Unión, Chamical, Chilecito, Aimogasta y Chepes ofrecerán el mismo horario. Las direcciones específicas incluyen: Castro Barros s/n en Chepes, 9 de Julio 36 en Chilecito, avenida Perón 50 en Chamical, 25 de Mayo 342 en Aimogasta, y San Martín s/n en Villa Unión.

El miércoles 23, las oficinas regionales continuarán con el mismo horario, mientras que equipos itinerantes estarán en Patquía, Punta de los Llanos, Olta, Sanagasta, Anillaco, y Malanzán. El jueves 24, la atención se mantendrá en las cabeceras y se realizarán operativos en Vinchina, Villa Castelli, Tama, Salicas, Famatina, Catuna, Milagro, y Ulapes. Finalmente, el viernes 25, se retomarán las actividades en las oficinas regionales y habrá más operativos itinerantes en Guandacol.

Etiquetas: la rioja bonos de cancelación gobierno provincial operativo de rescate dirección general de ingresos provinciales localidades
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