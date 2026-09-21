Cursante de Infantería hospitalizado tras descompensación en un ejercicio militar

Un efectivo policial sufrió una severa descompensación tras una actividad física y fue trasladado al Hospital Regional Enrique Vera Barros, donde su estado es crítico. Se espera un parte médico.

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Un joven efectivo policial, identificado como Trigo, fue trasladado de urgencia al Hospital Regional Enrique Vera Barros tras sufrir una severa descompensación después de realizar una actividad física. El incidente ocurrió alrededor de las 21:15 horas al finalizar una exigente caminata en la base de instrucción.

El joven, quien también se desempeña en el área de Tránsito, presentó los primeros síntomas de descompensación en el lugar, donde recibió asistencia de primeros auxilios. Inmediatamente se activó el protocolo de emergencia y fue trasladado en una ambulancia del servicio 107 hacia el hospital.

Una vez ingresado, Trigo quedó internado en la unidad de Terapia Intensiva, con un estado crítico que incluye deshidratación severa y compromiso multiorgánico. La comunidad espera un parte médico oficial que informe sobre su evolución en las próximas horas.