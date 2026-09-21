Lunes, 21 de Septiembre 2026
Policiales

Cynthia E. V. S. enfrentará juicio por retención irregular de vehículos en La Rioja

El Juzgado de Instrucción N.º 2 de La Rioja procesó a Cynthia E. V. S. por Retención Indebida de una motocicleta y un automóvil tras su separación en 2018. El denunciante, titular de los vehículos, solicitó su restitución sin éxito, lo que llevó al secuestro de los mismos. La decisión se basa en testimonios y documentación que respaldan la denuncia.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
Hace 1 h 2 min de lectura
Cynthia E. V. S. enfrentará juicio por retención irregular de vehículos en La Rioja
NeboAI Te resumo la noticia con datos, cifras y contexto
EN 30 SEGUNDOS

35 seg de lectura Ahorraste ~2 min
EN 1 ORACIÓN

SENTIMIENTO
Neutro

𒀭
NeboAI está trabajando, aguarda un instante...
Preparando análisis detallado
Resumen rápido completado
Extrayendo datos, cifras y citas...
Identificando protagonistas y contexto
ANÁLISIS DETALLADO
COMPARTIR
¿Te sirvió?

NeboAI produce ediciones automáticas de textos periodísticos en forma de resúmenes y análisis. Sus resultados experimentales están basados en inteligencia artificial. Por tratarse de una edición de IA, los textos eventualmente pueden contener errores, omisiones, establecer relaciones equivocadas entre datos y otras inexactitudes imprevistas. Recomendamos chequear la edición.

© NeboAI 2025 Sobre Nebo

El Juzgado de Instrucción N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja ha procesado a Cynthia E. V. S. por el delito de Retención Indebida, conforme al artículo 173 inciso 2° del Código Penal. Esta decisión se origina a raíz de una denuncia presentada por un hombre, quien reclamó la devolución de una motocicleta Honda Wave y un automóvil Fiat Strada Working que quedaron en poder de la imputada tras la finalización de su relación en 2018.

El denunciante, quien afirma ser el titular registral de la motocicleta, solicitó la restitución de ambos vehículos, llegando a intimar a Cynthia mediante carta documento el 11 de noviembre de 2021. El Juzgado constató que, a pesar de haberle otorgado un plazo de diez días para la devolución, esta no se realizó, lo que llevó al secuestro de los rodados y su posterior entrega al denunciante.

Durante el proceso, se valoraron varias pruebas, incluyendo testimonios que respaldan la denuncia y la documentación presentada por el denunciante. La imputada no prestó declaración indagatoria, y el juez consideró que se había acreditado la materialidad del hecho y la participación de la acusada en el mismo.

Etiquetas: la rioja juzgado retención indebida resolución judicial vehículos delitos
TL;DR

Este artículo es un resumen original con fines informativos. Créditos de imagen y cobertura completa en la fuente original. · Ver Política de contenidos

Redacción
Redacción Equipo Editorial

Redacción de Rioja24 es el equipo editorial responsable de cubrir las noticias más relevantes de La Rioja y Argentina. Comprometidos con la información veraz y oportuna, trabajamos las 24 horas para mantener informada a la comunidad riojana sobre política, economía, deportes, cultura y actualidad regional.

5919 articles →

Artículos relacionados

Solicitan la detención de María Florencia Moyano en una investigación en La Rioja

Accidente en avenida Félix de la Colina deja dos heridos graves y complica el tránsito

Detención de Paz Cristian Nicolás: un caso de violencia de género que conmociona a La Rioja

Detenido tras arrojar a su pareja desde un primer piso en 88 Viviendas

Detenido un hombre acusado de robos en dos reconocidos locales de La Rioja capital

Capturan a estafadora en Buenos Aires tras investigación que la vincula a La Rioja

Operativo policial en Urbano 40: cinco jóvenes detenidos tras alerta en escuela

Operativo en Tucumán: recuperan camión robado vinculado a estafa en La Rioja

Tragedia en Chilecito: un joven motociclista pierde la vida en un accidente vial
Presiona Enter para buscar o ESC para cerrar