Cynthia E. V. S. enfrentará juicio por retención irregular de vehículos en La Rioja

El Juzgado de Instrucción N.º 2 de La Rioja procesó a Cynthia E. V. S. por Retención Indebida de una motocicleta y un automóvil tras su separación en 2018. El denunciante, titular de los vehículos, solicitó su restitución sin éxito, lo que llevó al secuestro de los mismos. La decisión se basa en testimonios y documentación que respaldan la denuncia.

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El Juzgado de Instrucción N.º 2 de la Primera Circunscripción Judicial de La Rioja ha procesado a Cynthia E. V. S. por el delito de Retención Indebida, conforme al artículo 173 inciso 2° del Código Penal. Esta decisión se origina a raíz de una denuncia presentada por un hombre, quien reclamó la devolución de una motocicleta Honda Wave y un automóvil Fiat Strada Working que quedaron en poder de la imputada tras la finalización de su relación en 2018.

El denunciante, quien afirma ser el titular registral de la motocicleta, solicitó la restitución de ambos vehículos, llegando a intimar a Cynthia mediante carta documento el 11 de noviembre de 2021. El Juzgado constató que, a pesar de haberle otorgado un plazo de diez días para la devolución, esta no se realizó, lo que llevó al secuestro de los rodados y su posterior entrega al denunciante.

Durante el proceso, se valoraron varias pruebas, incluyendo testimonios que respaldan la denuncia y la documentación presentada por el denunciante. La imputada no prestó declaración indagatoria, y el juez consideró que se había acreditado la materialidad del hecho y la participación de la acusada en el mismo.