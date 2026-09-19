Accidente en avenida Félix de la Colina deja dos heridos graves y complica el tránsito

Un accidente en la avenida Félix de la Colina dejó a dos heridos tras la colisión de una camioneta y una motocicleta. Los ocupantes de la moto, Ramón Trejo y Lorena Ceballos, sufrieron lesiones graves y fueron asistidos por bomberos y ambulancia. La seguridad vial se convierte en una preocupación urgente.

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Un accidente de tránsito ocurrió este mediodía en la avenida Félix de la Colina, donde una camioneta y una motocicleta colisionaron, dejando a dos personas heridas que requirieron asistencia médica. El incidente sucedió alrededor de las 12:30 horas e involucró a una camioneta Toyota Hilux blanca, conducida por Sixto Alaniz, quien resultó ileso.

El choque se produjo entre la camioneta y una motocicleta Motomel S2 150 cc de color azul, conducida por Ramón Trejo, que iba acompañado por Lorena Ceballos. Tras el impacto, Trejo perdió el control de la moto, lo que provocó que ambos cayeran sobre la calzada. Los Bomberos Voluntarios asistieron a las víctimas en el lugar, llevándoles a cabo tareas de contención e inmovilización.

Trejo sufrió traumatismos y escoriaciones leves, mientras que Ceballos presentó un fuerte traumatismo facial, un corte profundo en el labio y pérdida de piezas dentales, además de escoriaciones en sus extremidades. La situación pone de relieve la importancia de reforzar la seguridad vial en la provincia, mientras que los organismos de seguridad investigan las causas del accidente para evitar futuros siniestros.