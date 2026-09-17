Operativo policial en Urbano 40: cinco jóvenes detenidos tras alerta en escuela

Un operativo policial en el barrio Urbano 40 resultó en la demora de cinco jóvenes tras hallar envoltorios con sustancia vegetal. El hecho se produjo tras un aviso sobre su presencia en la Escuela Primaria N° 416.

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Un operativo policial en el barrio Urbano 40 de la Capital resultó en la detención de cinco jóvenes tras el hallazgo de envoltorios con presunta sustancia vegetal. La intervención se inició alrededor de las 02:41 tras un llamado que alertaba sobre la presencia sospechosa de un grupo en la Escuela Primaria N° 416.

Los efectivos de la Comisaría Novena llegaron rápidamente al lugar y encontraron a cuatro hombres y una mujer en una plazoleta cercana. Aunque los jóvenes afirmaron estar conversando, durante la identificación, se descubrió una riñonera negra que contenía siete envoltorios de nylon y un cigarrillo armado.

Como resultado de este hallazgo, los cinco jóvenes fueron demorados de manera preventiva y llevados a la dependencia policial. La autoridad judicial fue informada de inmediato para determinar los próximos pasos en la investigación.