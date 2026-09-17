Operativo en Tucumán: recuperan camión robado vinculado a estafa en La Rioja

El 16 de septiembre, un operativo conjunto entre fuerzas de seguridad permitió el secuestro de un camión que tenía un pedido de secuestro vigente por una causa de presunta estafa. La Policía de La Rioja, en colaboración con efectivos de Tucumán, llevó a cabo la investigación a través de la División Delitos Económicos.
El procedimiento se realizó en Villa Quinteros, Tucumán, donde se localizó un camión Ford, modelo Cargo. Una vez verificada la medida judicial, se procedió a su secuestro preventivo. El vehículo será trasladado a La Rioja en las próximas horas, después de cumplir con las formalidades legales necesarias.
Este caso subraya la relevancia de la cooperación entre diferentes fuerzas policiales en la lucha contra delitos complejos, garantizando así el cumplimiento de las directrices de la Justicia.