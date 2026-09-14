Lunes, 14 de Septiembre 2026
Policiales

Conflicto familiar en barrio Hospital: joven agredido y detenido por la policía

Un joven fue detenido en el barrio Hospital tras intentar agredir a la Policía durante un conflicto familiar. Quedó a disposición de la Alcaidía Policial tras ser evaluado por un médico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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Un joven fue detenido en la Alcaidía Policial tras un incidente de desorden familiar ocurrido en una vivienda de Peatonal 406, en el barrio Hospital, el pasado domingo por la tarde. La Policía recibió un aviso alrededor de las 18:00, alertando sobre un conflicto en el hogar.

Al llegar, los efectivos se entrevistaron con el propietario, quien informó que su hijo estaba actuando de manera agresiva, incluso golpeando muebles. Ante esta situación, se permitió el ingreso de la Policía. Al dialogar con el joven, este continuó mostrando comportamiento hostil, insultando e intentando agredir a los oficiales.

Como resultado, se procedió a su detención y fue trasladado a la dependencia policial. Allí fue examinado por un médico policial y quedó a disposición del jefe de la dependencia. Este caso resalta la necesidad de intervención policial en situaciones de conflictos familiares, enfatizando la importancia de garantizar la seguridad de todos los involucrados.

Etiquetas: la rioja policiales conflicto familiar detención alcaidía policial seguridad pública
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