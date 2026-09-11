Operativo en El Cebollar: secuestran camioneta vinculada a pedido de captura

Un operativo de control vehicular realizado en el puesto caminero de El Cebollar permitió la interceptación de una camioneta que contaba con un pedido de secuestro vigente desde septiembre de 2024. La acción fue llevada a cabo por personal de la Dirección General de Investigaciones.
El vehículo, conducido por un hombre de 52 años apellidado Gallego, fue detenido durante el procedimiento. Al verificar los datos del rodado en el sistema informático, los efectivos comprobaron que había un pedido de secuestro activo emitido el 24 de septiembre de 2024.
Inmediatamente, los uniformados procedieron a formalizar el secuestro del vehículo y a trasladarlo a la base de la Dirección General de Investigaciones. En este lugar, se llevarán a cabo las diligencias procesales y administrativas necesarias para determinar la situación legal del automóvil y del conductor en relación con la causa judicial existente.