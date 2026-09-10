Capturado en La Rioja un fugitivo buscado por homicidio en Córdoba

Un hombre buscado por homicidio fue detenido tras un operativo policial en Córdoba. La investigación conjunta con La Rioja se centra en su posible ingreso a la provincia y redes de apoyo. La comunidad celebra la rápida acción de las fuerzas de seguridad.

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La detención de un hombre buscado por homicidio ha generado alivio en la comunidad tras un operativo coordinado por fuerzas de seguridad. El jefe de policía, René Molina, informó que el operativo se inició al rastrear el vehículo del sospechoso, lo que llevó a un allanamiento.

La alerta sobre su paradero fue activada rápidamente, lo que permitió a las autoridades actuar con eficacia. Con la captura, magistrados y fiscales de La Rioja y Córdoba han comenzado una investigación conjunta para esclarecer el tiempo que el detenido pasó en la provincia y si tuvo apoyo durante su estancia.

El contexto de esta detención refleja la creciente preocupación por la seguridad en la región. Las autoridades han intensificado los operativos contra el crimen organizado, enfatizando la importancia de la colaboración entre provincias. Los vecinos han manifestado su satisfacción por la rápida respuesta de las fuerzas de seguridad, esperando que esta acción refuerce la confianza en la justicia.