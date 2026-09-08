Afectados por usura: prestamista bajo investigación en La Rioja por retención de motos

El Juzgado de Instrucción N° 2 de La Rioja investiga dos denuncias por usura relacionadas con préstamos garantizados con motocicletas. Los denunciantes reportan incrementos en los montos a devolver, lo que podría violar la nueva Ley Provincial de protección al consumidor.

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El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 2 de la Primera Circunscripción Judicial, bajo la dirección del juez Dr. Daniel Barria, investiga dos denuncias por presunta usura relacionadas con préstamos de dinero que involucraron motocicletas como garantía. Estos casos están siendo analizados en el marco del nuevo régimen provincial de protección de usuarios de créditos para consumo.

La División Delitos Económicos de la Policía de la Provincia recibió las denuncias contra un mismo individuo. Una mujer declaró que obtuvo un préstamo de $700.000 y se comprometió a devolver $1.100.000, pero tras varias modificaciones, la suma exigida aumentó, manteniéndose la motocicleta en poder del denunciado. En una segunda denuncia, un joven reportó haber recibido 200 dólares, con un acuerdo de devolución de 300 dólares, y también entregó una motocicleta como garantía. Luego de solicitar una prórroga, descubrió que su motocicleta estaba a la venta en redes sociales.

Ambos denunciantes presentaron documentación y conversaciones de WhatsApp que serán analizadas durante la investigación. La calificación de presunta usura es preliminar y no determina responsabilidad penal, ya que esto deberá establecerse a través del proceso judicial. Las denuncias surgen en el contexto de la Ley Provincial N.º 10.901, que busca proteger a los usuarios de créditos de consumo frente a prácticas abusivas.