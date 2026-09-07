José Severino Godoy regresa a casa tras más de un mes de búsqueda en Vinchina

José Severino Godoy, de 74 años, fue encontrado en buen estado tras estar desaparecido desde el 6 de septiembre en Vinchina. Su localización generó alivio en la comunidad, que se unió en la búsqueda. Este caso resalta la importancia de la colaboración entre autoridades y vecinos en situaciones críticas.

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José Severino Godoy, un vecino de 74 años de Vinchina, fue hallado en buen estado de salud tras haber estado desaparecido desde el 6 de septiembre. La Policía de la Provincia de La Rioja había iniciado un operativo de búsqueda que concluyó con éxito, generando alivio entre su familia y la comunidad.

La búsqueda de "El Mozo" movilizó a numerosos efectivos y a miembros de la comunidad, quienes utilizaron redes sociales y otros medios para coordinar esfuerzos. La preocupación por su desaparición había unido a los vecinos, quienes apoyaron a la familia durante los días de incertidumbre.

Este caso se suma a varios otros incidentes de desapariciones en la provincia, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus protocolos de búsqueda y rescate. La Policía, junto a otras instituciones, ha estado implementando nuevas estrategias para mejorar la respuesta en estas situaciones y fomentar la participación ciudadana.

La localización de Godoy no solo celebra un desenlace positivo, sino que también subraya la importancia de la denuncia temprana y la preparación ante situaciones similares, destacando el trabajo conjunto entre autoridades y la comunidad en la búsqueda de personas desaparecidas.