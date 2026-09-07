José Severino Godoy regresa a casa tras más de un mes de búsqueda en Vinchina

José Severino Godoy, un vecino de 74 años de Vinchina, fue hallado en buen estado de salud tras haber estado desaparecido desde el 6 de septiembre. La Policía de la Provincia de La Rioja había iniciado un operativo de búsqueda que concluyó con éxito, generando alivio entre su familia y la comunidad.
La búsqueda de "El Mozo" movilizó a numerosos efectivos y a miembros de la comunidad, quienes utilizaron redes sociales y otros medios para coordinar esfuerzos. La preocupación por su desaparición había unido a los vecinos, quienes apoyaron a la familia durante los días de incertidumbre.
Este caso se suma a varios otros incidentes de desapariciones en la provincia, lo que ha llevado a las autoridades a reforzar sus protocolos de búsqueda y rescate. La Policía, junto a otras instituciones, ha estado implementando nuevas estrategias para mejorar la respuesta en estas situaciones y fomentar la participación ciudadana.
La localización de Godoy no solo celebra un desenlace positivo, sino que también subraya la importancia de la denuncia temprana y la preparación ante situaciones similares, destacando el trabajo conjunto entre autoridades y la comunidad en la búsqueda de personas desaparecidas.