La jueza Alarcón Rearte: la detención de adolescentes como último recurso en la provincia

La jueza Yvana Alarcón Rearte informó que en La Rioja no hay denuncias de delitos graves por menores de 14 años, destacando un enfoque en la prevención y rehabilitación juvenil. La implementación del nuevo régimen penal juvenil busca adaptarse a la realidad digital y priorizar la reinserción social.

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La jueza de Menores N° 4, Yvana Alarcón Rearte, conversó con MEDIOS RIOJA sobre la implementación del nuevo régimen penal juvenil, destacando que hasta el momento no hay reportes de delitos graves cometidos por menores de 14 años en La Rioja. Este nuevo sistema busca involucrar a los poderes de justicia, educación y seguridad, con un enfoque en la prevención del delito entre adolescentes.

Alarcón Rearte subrayó la importancia de una respuesta integral a la problemática, que no solo contemple medidas punitivas, sino también recursos educativos y sociales para los jóvenes. La jueza enfatizó que la responsabilidad penal recae en el adolescente que comete un ilícito, mientras que los padres asumirán la responsabilidad económica correspondiente.

Respecto a las medidas privativas de libertad, la magistrada indicó que se está trabajando en la adaptación de un espacio para menores de 14 años, donde las detenciones podrían ser domiciliarias o en institutos de asuntos juveniles. Además, advirtió sobre el impacto de la tecnología en la criminalidad, señalando que muchos delitos virtuales están ahora bajo este nuevo régimen.

La implementación de este régimen en La Rioja también se presenta como una oportunidad para repensar estrategias de prevención y tratamiento de la delincuencia juvenil, en un contexto donde la realidad social e institucional está cambiando.