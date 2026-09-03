Jueves, 3 de Septiembre 2026
Policiales

Se intensifican los esfuerzos para hallar a adolescente desaparecida en La Rioja desde septiembre

Se busca a Zoe Ximena Carneiro Farias, de 16 años, desaparecida desde el 1 de septiembre. Se solicita a la comunidad colaborar con información sobre su paradero.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Unidad Especial de Asuntos Juveniles de la Unidad Regional Cuarta busca la colaboración de la comunidad para localizar a Zoe Ximena Carneiro Farias, una adolescente de 16 años reportada como desaparecida desde el martes 1 de septiembre. Su padre, Williams Matías Carneiro, la dejó en el Colegio Provincial N° 13 a las 08:00 horas, pero minutos después el preceptor informó que no había ingresado a clases, acumulando inasistencias.

La última comunicación de Zoe fue a las 14:30 horas, mediante un mensaje por WhatsApp, donde decía: "No sabes dónde estoy, ya voy a ir". Desde entonces, no ha respondido a su teléfono ni ha regresado a su hogar. Según el denunciante, la joven ha estado ausente en ocasiones anteriores y su madre sugiere que podría estar con un individuo llamado Braian Latessi Rios.

En el momento de su desaparición, Zoe vestía una camiseta bordó, una campera tipo rompecabezas, un pantalón de jean negro y zapatillas blancas con detalles negros. Mide aproximadamente 1,55 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones claros y cabello negro lacio hasta los hombros con flequillo. La causa está bajo la jurisdicción del Juzgado de Familia, Niños, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores N° 4, dirigido por la Dra. Yvana Alarcón Rearte, quien autorizó la difusión de su imagen y datos. Se solicita a quienes tengan información que se comuniquen con la policía o el servicio de emergencias.

Etiquetas: la rioja chilecito desaparición menores policía justicia
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