Martes, 1 de Septiembre 2026
Policiales

Federico Luna enfrenta orden de detención por ausencias en audiencias judiciales

Un tribunal de La Rioja ordenó la detención de Federico N. L., acusado de homicidio culposo, tras no presentarse a su juicio y trasladarse a San Juan sin autorización. La audiencia fue suspendida.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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La Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional de La Rioja ha ordenado la detención de Federico N. L., quien enfrenta varios cargos, incluyendo homicidio culposo agravado, lesiones culposas y atentado a la autoridad agravado. El imputado no se presentó a la audiencia del juicio oral y público programada para este martes, lo que llevó al tribunal a suspender el debate.

Se constató que Federico N. L. se había trasladado a la provincia de San Juan sin la debida autorización judicial, incumpliendo así las condiciones de su excarcelación. En el inicio de la jornada, el tribunal, presidido por la jueza Dra. Sara López Douglas, advirtió su ausencia y decidió que debía ser detenido inmediatamente.

Además, durante la audiencia se mencionó un certificado médico presentado por la defensa para justificar la inasistencia del acusado. Sin embargo, la autenticidad de este documento deberá ser verificada antes de tomar cualquier decisión al respecto. La situación fue planteada por la querella, representada por el abogado Dr. Sergio Gómez.

Etiquetas: la rioja homicidio culposo juicio tribunal san juan detención
TL;DR

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