Claudia Ortiz asegura continuidad en APOS y promete pagos a docentes para la próxima semana

Claudia Ortiz, titular de APOS, confirmó el pago a 205 docentes de apoyo para julio, lo que regulariza la situación del sector. A partir del 1 de septiembre, el valor de la prestación aumentará a 400.000 pesos.

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Claudia Ortiz, titular de APOS, desmintió los rumores sobre su posible renuncia, atribuyendo estas versiones a especulaciones y ataques mediáticos. En declaraciones a MEDIOS RIOJA, confirmó que la orden de pago para los docentes de apoyo correspondiente a julio ya fue emitida, lo que permitirá que estos pagos se efectúen durante la próxima semana.

Se informó que en el mes de junio ya se había realizado el pago completo a los docentes, y para julio se contabilizan 205 docentes y 187 beneficiarios, considerando que algunos profesionales atienden a más de un alumno. Esto implica la gestión de más de 5.000 expedientes. Además, las autoridades recordaron la importancia de presentar la documentación dentro de los plazos establecidos.

Como parte de la reestructuración del área, se formó una mesa de trabajo para reformar el protocolo y avanzar en la digitalización, tanto en la Capital como en el interior. Se anunció que el valor de la prestación aumentará a 400.000 pesos a partir del 1 de septiembre, lo que podría impactar la atención de los beneficiarios. Por otro lado, se aclaró que el coseguro se mantendrá en 10.000 pesos con un descuento mensual de 5.600 pesos.