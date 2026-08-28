Energia como motor de desarrollo: Quintela destaca su importancia para La Rioja

El Gobernador Ricardo Quintela destacó la electrodependencia de La Rioja en el cierre del 2.° Foro Provincial de Energía, subrayando la importancia de la energía para el abastecimiento de agua y el desarrollo local. Además, reafirmó el rechazo al RIGI para proteger recursos y empleo en la provincia.

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Durante el cierre del 2.° Foro Provincial de Energía en el Paseo Cultural Castro Barros, el gobernador Ricardo Quintela subrayó la importancia de la energía como un servicio público esencial. Este evento, organizado por la empresa estatal EDELAR, se llevó a cabo durante dos días, el 27 y 28 de agosto, y reunió a expertos y autoridades del sector energético.

Quintela destacó que La Rioja es una provincia electrodependiente, ya que la energía es crucial para garantizar el abastecimiento de agua destinado al consumo humano y la producción. Además, el mandatario reiteró que su gestión prioriza la prestación de servicios básicos, incluyendo el agua y la conectividad, enfatizando que la energía es fundamental para el desarrollo social y económico de la provincia.

En su discurso, el gobernador también se refirió a las inversiones privadas, señalando que La Rioja busca atraer capitales pero dentro de un marco que asegure beneficios para la comunidad local. Asimismo, defendió la decisión de no adherir al RIGI, argumentando que es necesario proteger los recursos y el empleo en la localidad.