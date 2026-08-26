Vialidad Nacional garantiza cumplimiento de pagos en La Rioja ante rumores de deudas laborales

El director de Vialidad Nacional, Alexis Wol, desmintió acusaciones de deudas salariales y detalló el estado de las rutas en La Rioja, con 70 operarios activos y un costo logístico de 2,5 millones por operativo.

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El director de Vialidad Nacional, Alexis Wol, respondió a las críticas de sindicatos y políticos, afirmando que no existe ninguna deuda con los trabajadores. En una entrevista, desmintió las acusaciones sobre incumplimientos en pagos y aseguró que los salarios y viáticos se están abonando puntualmente.

Wol explicó que el distrito cuenta con 144 empleados, de los cuales aproximadamente 70 están activos en tareas de mantenimiento en lugares como Ulapes, Chepes y la Ruta Nacional 40, que ha sufrido daños por las lluvias. El funcionario también destacó que el costo de cada operación de mantenimiento puede alcanzar los 2.5 millones de pesos.

Además, mencionó que se han regularizado deudas heredadas de proyectos anteriores, como la obra en Las Padercitas, donde se habían acumulado cerca de 3.500 millones y ya se han abonado 2.400 millones. Wol concluyó desafiando las declaraciones de la exfuncionaria Gabriela Pedrali, indicando que los fondos disponibles son asignados de manera adecuada.