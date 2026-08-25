Martes, 25 de Agosto 2026
Política

Acusaciones de usura: la defensa del carnicero de Vinchina apunta a persecución política

Abogado defensor denunció persecución política detrás de la acusación de usura contra un carnicero de Vinchina, que cerró su comercio tras ataques de pánico.

Redacción
Redacción Equipo Editorial
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El procesamiento de un joven carnicero de 21 años en la localidad de Vinchina, acusado por el supuesto delito de usura, ha generado un fuerte revuelo judicial y político. La situación se ha intensificado con las declaraciones de su abogado defensor, el exjuez Daniel Moreno, quien caracterizó la medida como un "insólito" uso de la justicia con fines políticos. Según Moreno, el expediente carece de sustento real y minimiza los hechos para perjudicar al joven, quien se encuentra atravesando cuadros de ataques de pánico.

Moreno ha asegurado que los montos involucrados en el caso —préstamos que rondan entre los 100.000 y 200.000 pesos o cobros semanales por mercadería— distan de la figura de un gran prestamista o "magnate". La defensa sostiene que el verdadero trasfondo del conflicto radica en la compra de un terreno, respaldada por un boleto de compraventa certificado ante un juez de paz lego. Sin embargo, el magistrado interviniente no habría sido convocado a declarar ni se investigó la denuncia penal realizada de manera cruzada por el propio joven.

El abogado defensor apuntó directamente contra el entorno político local, al señalar que quien impulsó la denuncia penal es familiar directo de personas ligadas a la gestión de la intendencia y al sector del exdiputado Arias. Moreno describió la polarización regional con la frase: "En el interior tiene mucho que ver la política, o sos de River o sos de Boca". Además, cuestionó que el joven —a quien describió como un trabajador que no consume alcohol ni drogas— se encuentre inmerso en luchas de poder provinciales, complicadas por vínculos familiares indirectos.

Moreno también criticó las normativas impulsadas por el Ejecutivo provincial, argumentando que el gobierno no debería inmiscuirse en la regulación de relaciones privadas de esta índole. Recordó que la usura es un delito excarcelable, por lo que catalogó de "hipócrita" la intención de hacer creer que el acusado podría ir a prisión por un único hecho investigado en estas condiciones.

Como consecuencia directa de la presión judicial y mediática, el joven carnicero debió cerrar su comercio, lo que ha tenido un impacto significativo en su vida personal. Actualmente, se encuentra bajo tratamiento debido a severos ataques de pánico, mientras la defensa aguarda la elevación de la causa a la Cámara mediante la correspondiente apelación. Este caso no solo refleja la complejidad de las relaciones políticas en la región, sino también el efecto devastador que puede tener la judicialización de conflictos en la vida de las personas involucradas.

TL;DR

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