Expertos advierten sobre el aumento de gripe en Argentina y la baja vacunación en La Rioja

Los casos de gripe en el país alcanzan un récord de 800 mil, con un 48% en niños menores de 10 años. Especialistas alertan sobre la baja tasa de vacunación y la urgencia de retomar hábitos de prevención.

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La situación epidemiológica en Argentina ha generado preocupación entre los expertos. El médico infectólogo Hugo Pizzi alertó que los casos de gripe han alcanzado cifras alarmantes, superando los niveles más altos de los últimos diez años, con un total de 800 mil casos, de los cuales el 48% corresponde a niños menores de 10 años.

Pizzi hizo hincapié en la escasa respuesta de la población ante la disponibilidad de vacunas, indicando que a pesar de que se distribuyeron en marzo, muy pocas personas se han vacunado. En contraste, mencionó que en San Juan se logró vacunar a todos, independientemente de su obra social. También expresó su preocupación por la falta de adopción de prácticas preventivas que se habían establecido durante la pandemia, como el lavado de manos y el uso de barbijos.

El infectólogo advirtió sobre la gravedad de otras patologías, mencionando que 14 niños han fallecido por tos convulsa desde el año pasado. Ante este panorama, se hace un llamado a la población para que acuda a los vacunatorios y complete los esquemas de vacunación, destacando que la inmunización puede ser crucial para proteger a los grupos más vulnerables y frenar la propagación del virus.