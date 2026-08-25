Martes, 25 de Agosto 2026
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San Francisco y Defensores buscan la final en las semifinales de la Liga Riojana

Las semifinales de la Primera División de la Liga Riojana de Fútbol se jugarán el 27 y 30 de agosto, con San Francisco, Defensores de la Boca, San Vicente y Estudiantes en la lucha por el título. Además, se rendirá homenaje a Facundo "Budú" Fuentes, un ícono del fútbol local. La emoción está garantizada.

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San Francisco y Defensores buscan la final en las semifinales de la Liga Riojana
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La Liga Riojana de Fútbol ha anunciado las semifinales de la Primera División, generando gran expectativa entre los equipos participantes. La primera semifinal se jugará el jueves 27 de agosto a las 20.00 en el Estadio Mercado Luna, donde se enfrentarán San Francisco y Defensores de la Boca.

El domingo 30 de agosto, a las 16.00, se desarrollará la segunda semifinal en la Cancha Pedro Camilo Além, donde el campeón defensor, San Vicente, se medirá con Estudiantes. Ambos partidos se resolverán mediante un sistema de puntos y goles, y en caso de empate se definirán por penales.

Este año, los partidos del Torneo Copa de la Liga recibirán el nombre de Facundo "Budú" Fuentes, en honor a un destacado jugador de la región. Además, las semifinales de la Categoría Reserva se jugarán el sábado 29 de agosto en la misma cancha, comenzando a las 10.00 con Independiente contra San Francisco y a las 12.00 con Defensores de la Boca ante Rioja Juniors.

El fútbol local sigue siendo un elemento clave en la cultura de la región, y la comunidad aguarda con entusiasmo estos encuentros que fortalecen los lazos entre clubes y aficionados.

Etiquetas: la rioja liga riojana de fútbol semifinales fútbol deportes homenaje a facundo fuentes
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