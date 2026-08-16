Lunes, 17 de Agosto 2026
Deportes

El Instituto se prepara para dos desafíos importantes: viaje a Tucumán y Copa Argentina

Instituto se posiciona en la cima de la Zona A con 12 puntos, enfrentando un calendario exigente. La próxima prueba será ante Atlético Tucumán, seguida por un histórico cruce en la Copa Argentina. Cada partido es crucial para sus aspiraciones en playoffs y copas internacionales.

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Instituto se prepara para un intenso tramo de la temporada después de su reciente victoria ante Central Córdoba, que lo posicionó con 12 puntos en la cima de la Zona A del Clausura. La Gloria se encuentra en una fase crucial, con desafíos en el campeonato local y la Copa Argentina, mientras busca asegurar un lugar en la Copa Sudamericana.

El próximo partido será el sábado a las 16 horas, cuando Instituto enfrente a Atlético Tucumán. Este encuentro es vital para mantener su competitividad en el Clausura. Solo cinco días más tarde, la Gloria se medirá con Platense en Rosario por los octavos de final de la Copa Argentina, una oportunidad que podría llevarlos a los cuartos de final por primera vez.

El último desafío en esta seguidilla será contra San Lorenzo en Alta Córdoba el lunes 31 de agosto a las 21.15. Con tres partidos en diez días, el cuerpo técnico encabezado por Diego Flores deberá gestionar cuidadosamente los recursos y la energía del equipo, ya que cada encuentro se vuelve crucial en esta etapa decisiva.

Etiquetas: argentina instituto copa argentina fútbol deportes clausura
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