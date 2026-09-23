Miércoles, 23 de Septiembre 2026
Deportes

La Rioja se prepara para la gran revancha de la final de la Copa de la Liga este viernes.

La revancha de la final de la Copa de la Liga Riojana se disputará el viernes a las 21.30. Defensores de la Boca buscará mantener su ventaja de 2-0 ante San Vicente, que necesita ganar por más de dos goles para consagrarse campeón. La tensión y la seguridad estarán presentes en este crucial encuentro.

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Redacción Equipo Editorial
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El próximo viernes a las 21.30, el Estadio Carlos Mercado Luna será el escenario de la revancha de la final de la Copa de la Liga Riojana de Fútbol 2026. Defensores de la Boca llega con una ventaja de 2-0 tras haber ganado la primera final, lo que lo coloca en una posición favorable para consagrarse campeón. Por su parte, San Vicente, el vigente campeón, enfrentará este desafío con la necesidad de ganar por más de dos goles para mantener su título.

Se ha preparado un importante operativo de seguridad para asegurar un ambiente festivo y sin inconvenientes entre los aficionados de ambos equipos. En caso de que San Vicente logre un triunfo por 2-0, el campeonato se definirá en una tanda de penales. Cualquier otra victoria para Defensores de la Boca les otorgará el título, dado que tienen una mejor diferencia de goles acumulada.

Este encuentro es una gran oportunidad para ambos equipos de demostrar su talento y luchar por el prestigioso trofeo. La comunidad futbolística de La Rioja está ansiosa por este emocionante partido que no solo determinará al campeón, sino que celebrará la pasión por el fútbol en la región.

Etiquetas: la rioja futbol copa de la liga riojana defensores de la boca san vicente deporte
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