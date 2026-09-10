Villa Unión celebra la inauguración de un albergue deportivo para potenciar el deporte comunitario

El gobernador Ricardo Quintela inauguró un albergue en el Polideportivo Municipal de Villa Unión, con capacidad para 40 personas, impulsando el deporte y eventos en la región.

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El gobernador Ricardo Quintela inauguró el nuevo Albergue del Polideportivo Municipal en Villa Unión, con capacidad para alojar a alrededor de 40 personas. Esta obra facilitará la llegada de delegaciones y permitirá que el departamento General Felipe Varela sea sede de competencias y encuentros deportivos a nivel provincial, regional y nacional.

La inauguración se llevó a cabo el miércoles 9 de septiembre, coincidiendo con el 145° aniversario de la ciudad. Quintela destacó la importancia de esta infraestructura para promover el deporte y fortalecer la participación de delegaciones visitantes. Durante su recorrido por las instalaciones, afirmó que el albergue debe ser utilizado rápidamente para el propósito para el cual fue creado.

El gobernador subrayó el papel del Estado en garantizar derechos y oportunidades para la ciudadanía, destacando que el desarrollo de la infraestructura es una responsabilidad del gobierno. Quintela concluyó enfatizando los avances en salud, deporte y educación en la región, reafirmando su compromiso con el desarrollo integral del departamento.