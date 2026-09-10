José Chumbita, nuevo Defensor Público, promete mejorar el servicio judicial en La Rioja

José Chumbita fue designado como Defensor Público Oficial en La Rioja, un rol clave que asegura la defensa en causas federales. Las estadísticas muestran que su representación alcanza el 94% en la etapa de ejecución, indicando un aumento en la confianza del sistema. Además, cualquier ciudadano puede acceder a estos servicios, independientemente de su situación económica.

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José Chumbita ha sido nombrado nuevo Defensor Público Oficial ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de La Rioja mediante el Decreto 881/2026, según el Boletín Oficial. Su designación resalta la relevancia de la defensa pública en el sistema judicial, abarcando tanto la asistencia a acusados de delitos federales como a ciudadanos que requieren apoyo en reclamos civiles.

El trabajo del defensor público se analiza desde dos ángulos ante la sociedad. Por un lado, se ayuda a los ciudadanos a obtener cobertura para medicamentos y prótesis; por otro, se asiste a imputados en causas penales de gran repercusión, como narcotráfico y homicidios. A pesar de la resistencia social hacia ciertos temas, se subraya la importancia de garantizar el derecho a la defensa y el acceso a pruebas.

Las estadísticas indican un aumento en la participación de la defensa pública durante los procesos judiciales. Inicialmente, representa entre el 35% y el 40% de los casos, cifra que asciende al 85% en la etapa de juicio oral y hasta el 94% en la ejecución. Se aclaró que todos los ciudadanos, independientemente de su situación económica, pueden acceder a este servicio.

En el ámbito institucional, la Fiscalía General está dirigida por el doctor Carnier, quien asumió recientemente. Además, se ha enviado el pliego de la doctora Ibáñez Arrieta a la Comisión de Acuerdo para la cobertura definitiva de la Defensoría de Víctimas de La Rioja.