Miércoles, 9 de Septiembre 2026
Política

El desempleo se convierte en la principal inquietud social en Argentina

La última encuesta de Atlas Intel revela que la corrupción y el desempleo son percibidos como los principales problemas del país, con un 44% y 43,9% respectivamente. Además, el 70% de los argentinos considera que la situación económica es mala, lo que genera inquietud sobre el futuro laboral.

Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad
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Según una nueva encuesta de la consultora Atlas Intel realizada en coordinación con Agencia Bloomberg, el 62% de la población tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei. Su desaprobación ha caído cuatro puntos desde julio, situándose en 58%, mientras que la aprobación se mantiene en 38,1%.

La encuesta también destaca que la corrupción y el desempleo son percibidos como los principales problemas del país, con un 44% y un 43,9% respectivamente. Además, el 70% de los argentinos considera que la situación económica es mala, y casi la mitad no espera mejoras en el corto plazo.

En cuanto a la imagen de los líderes políticos, Myriam Bregman se destaca con un 43% de imagen positiva, aunque su saldo es negativo. Cristina Kirchner ha mejorado su imagen, alcanzando un 39%% de aprobación.

Entre los miembros del gabinete, Diego Santilli es el que posee la mejor imagen con un 39%%, mientras que Toto y Federico Sturzenegger tienen las imágenes más negativas, con 55%% y 49%% respectivamente.

Etiquetas: argentina economía encuesta corrupción desempleo inflación
TL;DR

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Roberto Mercado
Roberto Mercado Jefe de Política y Sociedad

Especialista en cobertura política provincial y nacional. Con una trayectoria de más de una década cubriendo la actualidad institucional de La Rioja, Roberto aporta análisis profundo y fuentes confiables para entender el escenario político que afecta a los riojanos.

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