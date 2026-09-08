El desempleo se convierte en la principal inquietud social en Argentina

La última encuesta de Atlas Intel revela que la corrupción y el desempleo son percibidos como los principales problemas del país, con un 44% y 43,9% respectivamente. Además, el 70% de los argentinos considera que la situación económica es mala, lo que genera inquietud sobre el futuro laboral.

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Según una nueva encuesta de la consultora Atlas Intel realizada en coordinación con Agencia Bloomberg, el 62% de la población tiene una imagen negativa del presidente Javier Milei. Su desaprobación ha caído cuatro puntos desde julio, situándose en 58%, mientras que la aprobación se mantiene en 38,1%.

La encuesta también destaca que la corrupción y el desempleo son percibidos como los principales problemas del país, con un 44% y un 43,9% respectivamente. Además, el 70% de los argentinos considera que la situación económica es mala, y casi la mitad no espera mejoras en el corto plazo.

En cuanto a la imagen de los líderes políticos, Myriam Bregman se destaca con un 43% de imagen positiva, aunque su saldo es negativo. Cristina Kirchner ha mejorado su imagen, alcanzando un 39%% de aprobación.

Entre los miembros del gabinete, Diego Santilli es el que posee la mejor imagen con un 39%%, mientras que Toto y Federico Sturzenegger tienen las imágenes más negativas, con 55%% y 49%% respectivamente.