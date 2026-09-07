Más de 200 dirigentes del Frente Renovador se reúnen para potenciar su presencia en La Rioja

Más de 200 dirigentes de seis provincias se reunieron en La Rioja para fortalecer la presencia del Frente Renovador. La estrategia incluye abordar desafíos políticos y electorales clave.

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Más de 200 dirigentes de seis provincias se reunieron en La Rioja en un encuentro del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa. La actividad buscó fortalecer la presencia territorial del espacio político, donde representantes de La Rioja, San Juan, Catamarca, Córdoba, Santiago del Estero y Mendoza discutieron sobre los desafíos electorales y la estrategia legislativa.

Durante la jornada, se abordaron temas como la situación política en cada provincia, con la participación de dirigentes del interior riojano y la capital provincial. Entre los asistentes se destacaron figuras como Ismael Bordagaray, Gaby Lizana, Pablo Mirolo, Germán Braillard y Franco Aranda.

El presidente del Frente Renovador, Diego Giuliano, cerró el evento subrayando el objetivo de consolidar el espacio en el interior del país. "Construyendo la esperanza de una Argentina que cambie de rumbo y retome el camino de la inclusión", afirmó tras el encuentro, que se enmarca en el proceso de organización territorial del partido de cara a las próximas elecciones.