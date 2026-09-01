La Rioja se prepara para el Encuentro Regional del Frente Renovador este sábado.

El sábado 5 de septiembre, La Rioja albergará un Encuentro Regional del Frente Renovador, reuniendo a legisladores de siete provincias para debatir estrategias hacia 2027. Se busca articular una agenda común centrada en producción y desarrollo.

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El próximo sábado 5 de septiembre, La Rioja será sede de un importante Encuentro Regional del Frente Renovador, donde se esperan la participación de legisladores y referentes de siete provincias del centro del país. Esta cumbre se llevará a cabo en el Hotel Avant de la Capital provincial y se centrará en la planificación estratégica federal hacia las elecciones de 2027.

El encuentro tiene como objetivo principal crear un espacio federal que permita debatir sobre realidades territoriales y articular una agenda común enfocada en la producción, el trabajo y el desarrollo. Se busca fortalecer los vínculos entre las distintas agrupaciones provinciales y organizar el posicionamiento del massismo en el contexto electoral futuro.

Entre los dirigentes que participarán se encuentran Franco Aranda de San Juan, Gabriela Lízana de Mendoza, Verónica Lacher y Pablo Mirolo de Santiago del Estero, Tania Kyshakevych de Córdoba y Marcelo Cordero de Catamarca. La actividad está diseñada para promover la escucha activa y el intercambio de experiencias, consolidando así una alternativa política con una fuerte impronta productiva.