Prorrogan el congelamiento de tarifas en La Rioja: ¿qué implica para los consumidores?

El Gobierno de La Rioja prorroga hasta el 31 de octubre de 2026 medidas para mantener tarifas de servicios esenciales y reduce un 20% las cuotas de viviendas sociales, buscando aliviar la situación económica de las familias.

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El Gobierno de La Rioja ha decidido extender hasta el 31 de octubre de 2026 las medidas establecidas por el Decreto N.º 617/26, que buscan mitigar el impacto de la situación económica en las familias. A partir del 1 de septiembre, se mantendrán los precios y tarifas vigentes al 30 de abril de este año para servicios esenciales, incluyendo energía eléctrica, agua y transporte urbano.

Entre las decisiones adoptadas se encuentra una reducción del 20% en las cuotas de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo, sin incrementos durante el período mencionado. Esta medida busca aliviar la carga económica sobre hogares en situación de vulnerabilidad.

La prórroga responde a la situación económica y social persistente, en el marco de la emergencia social prorrogada por la Ley Provincial N.º 10.843. Además, se instruye a las empresas de servicios a mantener la calidad y continuidad de sus prestaciones, mientras que el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas está facultado para realizar ajustes presupuestarios necesarios.

Con esta decisión, el Gobierno reafirma su compromiso de proteger el acceso a servicios públicos esenciales, crucial para el bienestar de las familias en un contexto de creciente incertidumbre económica.