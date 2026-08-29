Domingo, 30 de Agosto 2026
Economía

Chilcal enfrenta crisis: 21 días sin producción y 780 trabajadores despedidos

La emblemática fábrica Chilcal en La Rioja lleva 21 días sin producir, afectando a 120 trabajadores y 250 personas en total. La caída de la demanda interna y la falta de medidas gubernamentales generan un futuro incierto para el sector textil.

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La fábrica Chilcal, ubicada en La Rioja y con más de 40 años de historia, enfrenta una situación crítica al cumplir 21 días sin producción por la caída en la demanda interna. Según Gustavo Castro, secretario general de la Federación Obrera Nacional de la Industria del Vestidor y Afines (FONIVA), esta es la primera vez que la planta detiene sus actividades por falta de trabajo. Actualmente, 120 trabajadores están afectados directamente, sumando a unas 250 personas en total, incluyendo operarios de la división de calzado.

Castro destacó que se han implementado medidas como el procedimiento preventivo de crisis, pero la falta de ventas persiste. Además, la firma ha tenido que adelantar vacaciones a gran parte del personal mientras esperan una posible reactivación. A medida que se aproxima fin de año, el panorama parece empeorar, ya que no se observan acciones efectivas por parte del gobierno nacional.

En los últimos dos años, el sector ha sufrido el cierre de ocho empresas de confección en La Rioja, lo que ha resultado en la pérdida de 780 empleos. Uno de los principales reclamos del gremio es la competencia desleal con productos importados, que se comercializan a precios más bajos, dificultando la supervivencia de los productos nacionales. Castro advirtió que los costos impositivos son una carga constante para las fábricas locales, mientras que los productos extranjeros ingresan sin las mismas restricciones.

Etiquetas: la rioja sector textil fábrica chilcal crisis laboral gobierno nacional foniiva
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