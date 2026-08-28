Aumento alarmante de la informalidad laboral: el 80% de los trabajadores domésticos es irregular

El Sindicato de Amas de Casa de La Rioja ha informado sobre la situación salarial del personal doméstico, destacando que los bajos sueldos en el sector privado y estatal dificultan la formalización de empleadas. A partir de agosto, comenzarán a implementarse aumentos salariales tras un acuerdo paritario entre las partes involucradas.
Las nuevas tarifas establecen que el valor de la hora para empleadas con tareas generales será de $3.805 (con retiro), mientras que el sueldo mensual asciende a $466.756. Para quienes se dedican al cuidado de personas, la hora será de $4.073 y el salario mensual de $514.904.
El incremento se aplicará mes a mes desde agosto, comenzando con un aumento del 1,9% y un bono extraordinario. Este bono se pagará en función de las horas trabajadas y se incorporará gradualmente al salario básico en los meses siguientes. El monto del bono varía según las horas semanales trabajadas, alcanzando hasta $20.000 para más de 16 horas.
Sin embargo, Cruz advirtió que estas mejoras salariales solo beneficiarán a quienes estén registradas, mientras que el empleo no registrado ha aumentado significativamente en la provincia.