Sábado, 29 de Agosto 2026
Economía

Aumento alarmante de la informalidad laboral: el 80% de los trabajadores domésticos es irregular

A partir de septiembre, las empleadas domésticas en La Rioja verán incrementos salariales que alcanzan hasta $514.904 mensuales. Sin embargo, el empleo no registrado sigue en aumento, con cuatro de cada cinco trabajadoras en negro. ¿Qué implicaciones tendrá esto en la formalización del sector?

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El Sindicato de Amas de Casa de La Rioja ha informado sobre la situación salarial del personal doméstico, destacando que los bajos sueldos en el sector privado y estatal dificultan la formalización de empleadas. A partir de agosto, comenzarán a implementarse aumentos salariales tras un acuerdo paritario entre las partes involucradas.

Las nuevas tarifas establecen que el valor de la hora para empleadas con tareas generales será de $3.805 (con retiro), mientras que el sueldo mensual asciende a $466.756. Para quienes se dedican al cuidado de personas, la hora será de $4.073 y el salario mensual de $514.904.

El incremento se aplicará mes a mes desde agosto, comenzando con un aumento del 1,9% y un bono extraordinario. Este bono se pagará en función de las horas trabajadas y se incorporará gradualmente al salario básico en los meses siguientes. El monto del bono varía según las horas semanales trabajadas, alcanzando hasta $20.000 para más de 16 horas.

Sin embargo, Cruz advirtió que estas mejoras salariales solo beneficiarán a quienes estén registradas, mientras que el empleo no registrado ha aumentado significativamente en la provincia.

Etiquetas: la rioja sindicato de amas de casa salarios empleo no registrado política salarial
TL;DR

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