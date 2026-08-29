Sábado de entretenimiento en La Plata: actividades para todos los gustos

Variadas actividades culturales se llevarán a cabo hoy en diferentes espacios. La destacada obra La flauta mágica se presentará a las 20 en la sala Ginastera del Teatro Argentino, con la participación de cantantes solistas y una orquesta, bajo la dirección de Carlos Vieu.
En el Ópera, Música Los Tipitos ofrecerá su espectáculo a las 20, mientras que Ricardo Parisi actuará a las 21 en Parador 90. Otros eventos incluyen a Mad + Tinnta + Mastín en el Teatro Favaloro a las 19 y La Bruja Salguero a las 21 en Casa Metro.
Además, se llevará a cabo un concierto gratuito de la Escuelita Cantoría Ars Nova y el Coro Gospel Kids ICB a las 14 en la Biblioteca del Otro Lado del Árbol, donde se recibirán donaciones para la Fundación Ludovica del Hospital de Niños.